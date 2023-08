SAŠA KOVAČEVIĆ PROGOVORIO O BOLESTI! Otkrio ko ga je ZARAZIO, cela porodica je imala VIRUS, izgubio i KILAŽU

Muzička zvezda Saša Kovačević nakon teškog perioda i bolesti sa kojom se borio mesec dana, vratio se poslu, a sada je progovorio o svemu.

Sa njim su mediji razgovarali u restoranu brze hrane.

- Ne znam baš da li je ovo brza hrana, ja više fast fud doživljavam kao nešto što može s nogu da se pojede. Ovo je restoran u koji sam dolazi i kao mnogo mlađi, kao klinac tako da volim divne ljude ovde i divnu hranu ovde. Nisam neki tip koji sad voli neki glamur nego samo da je dobra hrana i da je osoblje na nivou - otkrio je on.

Kako ističe veoma je vezan za crnogorsko primorje jer je baš tu i počeo, a zbog čega baš i ne voli da letuje tamo otkrio je u dalje razgovoru.

- Baš sam nedavno pričao da su mi počeci same karijere vezi za crnogorsko primorje, za Herceg Novi tako da volim primorje zato što ima dosta naših ljudi koji dolaze ovde. Uglavno su nam žurke fenomenalne. Ide lepo, pogotovu što sma izbacio dve nove pesme.

Nevano je tema medija bio zbog zdravstvenih problema zbog kojih je čak na dva meseca otkazo sve nastup i proveo nekoliko nedelja u bolnici.

- Smršao sam sigurno jedno 5 kilograma, ali dobro, bitno je kako se čovek oseća, a ja se sada osećam veoma dobro. Smatram da mi se povratila snaga i zbog toga smo nastavili da radimo koncerte i imamo nastupe. Definitivno ne bih nastupa da se osećam loše. Period kakav je bio je prošao, tako da se ne vraćam na te stvari koje nisu bile baš sjajne, već uvek gledam u budućnost. Ne znam šta je to bilo, izgleda da se nagomilalo svačega s obzirom na to da živimo nekim bržim tempom i bržim životom. U nekom trenutku se verovatno zadesi neka vrsta stresa što je dodatni okidač i to je to - rekao je Saša i prvi put otkrio s kojim problemom se suočavao i kakve tegobe je imao:

- Virus koji je prošao kroz mene, kako mi govore doktori, je virus koji prenose deca, znači nešto što ustvari deca ni ne registruju. Čak i cela moja porodica je preležala isti i to bukvalno bez kašlja, temperature i svega, ali eto meni je napravilo nešto sa krvnom slikom što nije bilo sjajno tako da su me ostavili u bolnici osam, devet dana na raznim testiranjima. Bogu hvala ustanovili smo nakon svih tih analiza šta je i samo kažem neka inicijalna kapisla se desila da to baš u tom trenutku ispadne tako - otkrio je Kovačević.

