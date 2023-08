ANASTASIJA U SUVOM LUKSUZU! Buduća žena fudbalera pohvalila se pogledom iz hotela i romantikom, nakon svega ponovo BLISTA! (FOTO)

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj su nerazvodjni, a poznati par trenutno boravi u jednom hotelu u Kadizu.

foto: Instagram

Anastasija je na svom Instagram profilu podelila kadrove iz luks hotela i pokazala prelep pogled na more koji se prostire sa prozora.

Soba je prostrana i bela sa nameštajem u nežnim nijansama, dok se na zidu vide umetnine. Vidno rapoložena, kosu je vezala u punđu, a na sebi je imala letnju haljinu.

foto: Printskrin/Instagram

Njeni pratioci odmah su krenuli da komentarišu kako ona živi život iz bajke i da je to ostvarenje svačijeg sna da ume uživa kao što to Anastasija radi.

Da podsetimo, Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović verili su se na Ibici, a snimke intimne ceremonije podelili su na Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

Anastasija će uskoro promeniti devojačko prezime i uzeće prezime svog izabranika, što je njena majka Ceca Ražnatović naravno prihvatila.

foto: Printskrin/Instagram

- Po srpskim običajima tako bi i trebalo. I ja sam uzela prezime od mog muža, što ne bi uzela i ona? To je potpuno ok, ja to podržavam - rekla je folk diva.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:10 Anastasija Ražnatović spakovala kofere i otišla u Madrid