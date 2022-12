OVO SU NAJVEĆI SKANDAL MAJSTORI OVE GODINE: Tučama, svađama, preljubama, AFERAMA i KRAĐAMA javne ličnosti obeležile su 2022!

Kao i svake godine tako i ove, koja je na izmaku, na estradi je bilo mnoštvo skandala. Bar toga nikad nije manjkalo. Podsetimo se onih koji su obeležili godinu na izmaku.

Severina Vučković

Titulu skandal majstora ponela je Severina Vučković. Pevačica je u avgustu privedena na zagrebačkom aerodromu pošto ju je rođena sestra Marijana Popović prijavila zbog nasilja u porodici. U Požeškoj ulici u Splitu, gde stanuje majka Severine Vučković, odigrala se tada prava drama, jer se pevačica žestoko sukobila sa sestrom. Između sestara Vučković došlo je i do fizičkog okršaja. Komšije su tada otkrile detalje skandala. - Samo sam uspeo da saznam da se svađaju oko imovine. Ova je optuživala Seve da joj da ono što je njeno. Onda je jedan taksi stao ispred zgrade i iz njega je izletila neka plavuša. Utrčala je u stan i brzo izletela sa pevačicom. Onda su uskočile u Sevin auto i odvezle se. Nakon toga je sestra nastavila još jače da zapomaže i zvoni na sva vrata. Drala se da će iskrvariti, a rekli su mi da je imala samo neku bezveznu malu ranu na ruci. To je trajalo punih 45 minuta. Onda je legla ispred i stenjala da joj treba nekakva pumpica. Nekoliko stanara se okupilo oko nje, a došla je i gospođa Ana. Govorila je ćerki da ne prvi scene pred svima i da je ne sramoti. Ova je samo ležala kao mrtvo telo, sve dok nije došla hitna i odvela je - govori komšija. Kako su preneli mediji, Severina je nasrnula na sestru, kada su krenule da se vuku i čupaju po celom stanu. Njih dve su se navodno međusobno šamarale i gotovo je bilo nemoguće razdvojiti ih. Ubrzo potom u svojoj ispovesti Marijana je rekla da je kriva za sukob Severina i optužila sestru da je psihički nestabilna i narkomanka.

foto: Privatna arhiva, Damir Dervišagić

Anđelka Prpić

Pred sam kraj godine, desio se skandal oko trudnoće Anđelke Prpić sa drugom njenog bivšeg muža Darija. Anđelka i njen partner M. Ž. mesecima su krili od njenog bivšeg supruga Darija da su u vezi i da će kroz četiri meseca postati roditelji. Kako saznajemo, oni nisu ništa želeli da kažu Dariju, koji je čak trebalo i da kumuje M. Ž. na venčanju s njegovom dugogodišnjom partnerkom, ali budući da je ta veza prekinuta, od kumstva neće biti ništa. U svakom slučaju, sudbina se tako ispreplitala, da su M. Ž. i Anđelka počeli da se zabavljaju. Ali, posle izvesnog vremena Dario Prpić je ipak saznao za odnos njih dvoje, i to od osobe koja je njima veoma bliska, a u koju on ima ogromno poverenje. Zbog svih ovih činjenica, Dario nije dovodio u pitanje istinitost ove informacije, koja je obišla region brzinom svetlosti. - Dariju ni na kraj pameti nije bilo da će se Anđelka upustiti u vezu sa čovekom s kim je godinama bio najbolji prijatelj. Trebali su čak i da se okume. M. im je godinama dolazio u kuću. Nije mogao ni da pomisli da bi on sem prijateljstva mogao da ima nešto sa njegovom bivšom suprugom Anđelkom, zbog koje je i ostavio devojku s kojom je bio 11 godina u vezi. Kada mu je jedna bliska osoba ispričala da su oni zajedno već nekoliko meseci i da čekaju i dete, kao i da sve kriju od njega, bio je u šoku. Nije mogao da dođe k sebi danima. Uopšte nije sumnjao da je u pitanju laž ili trač, jer je ta osoba jako bliska Anđelki i do detalja je upoznata sa njenim životom. - rekao je tada naš izvor. Kako će se ovaj skandal pred sam kraj godine odvijati ostaje nam da vidimo i budemo sigurni da će i ova priča u sledećoj godini dobiti naslovne strane.

foto: Printskrin/Instagram

Milica Pavlović

Skandal i hit ove godine su pesma "Provereno" i sukob pevačice Milice Pavlović i Ane Nikolić Nakon što je Milica Pavlović izdala ceo album sa čak dvanest pesama, gde su sve pesme brzinom svetlosti postale hit, preko noći se pojavila demo verzija pesme "Provereno" u interpretaciji Ane Nikolić. I ako su svi mislili da će taj demo brzo otići u zaborav kako je mislila i Milica Pavlović pa se u početku nije ni oglašavala, vrag je odneo šalu i krenula je žestoka borba čija je pesma i ko je krivac što pesmu imaju obe pevačice. Estrada se digla na noge ali takođe i fanovi i obožavaoci pevačica i danima se vodio rat o skandalu i ko je na čijoj strani. Mnoge kolege su stale u odbranu mlađe koleginice Milice Pavlović ali bilo je i onih koji su podržali stariju koleginicu Anu Nikolić i tim postupkom zaboli nož u ledja Milici Pavlović. Nakon što su je neke od koleginica prozvale kako ćuti i ne oglašava se povodom skandala koji je nastao oko pesme, Milica je odlučila da se uživo pojavi u emisiji Amidzi show i konačno prokomentariše situaciju koja je uzdrmala celu estradu. Milica se u emisiji obratila Ani i poručila "Ana sram te bilo!". - Gospođice Milice, ne mogu sad da se derem, spava mi se. Gospodine Grofe, tako počinje... A onda, kad joj ja sročim tri rečenice... u rikverc ce da ide - završila je Ana. Nakon ovih izjava Milica je poručila da će ovaj slučaj ići u ruke pravnih lica da je sve ovo smešno i da ona to neće dozvoliti. Međutim kako je vreme prolazilo i pesma "Provereno" postala ogroman hit i to baš u izvedbi Milice Pavlović, mlada zvezda je ipak odlučila da ne ide korak dalje i da ne gubi energiju i vreme po sudovima. Kako vreme odmiče ova situacija se zaboravlja i uveliko se sluša samo jedna originalna verzija u verziji mlade zvezde Milice Pavlović.

foto: Mina Dišlenković

Ana Nikolić

Još jedan skandal pripada Ani Nikolić. Novi skandal koji je izbio kao grom iz vedra neba je Anin napad na njenog bivšeg supruga i oca njenog deteta Stefana Đurića Raste. Sredinom godine Ana Nikolić je imala nastup u jednom klubu, gde je na pitanje novinara o odnosu sa bivšim mužem u svom stilu odgovorila da su u odvrtnim odnosima, ali je ubrzo nakon toga rekla da se šali i da je sve u najboljem redu, da sarađuju i spremaju nešto novo ali da nikada više neće biti zajedno. Nakon samo par meseci Rasta je ozvaničio vezu sa svojom novom izabranicom što je Nikolićevu očigledno dovelo do ludila, zbog čega ga je javno napala na društvenim mrežama gde je na svom profilu objavila Rastinu fotografiju uz opis " Ovaj "veliki otac" morace da snosi konsekvence za sva "zlodela" koja je uradio meni kao majci. Od danas u lajvu idu sve istine! " Izgleda da je Ana brzo promenila mišljenje ili joj je neko sugerisao da prestane sa takvim izjavama i komentarima pa se taj lajv koji smo svi čekali nije ni desio. Kontaktirali smo Rastu da nam da izjavu vezano za komentar njegove bivše žene gde je on izjavio da su u kontaktu koliko moraju da budu i da on ništa tu ne bi više komentarisao. Ova tema se dalje nije nastavljala i to je verovatno bio još jedan loš dan Ane Nikolić, a da li ce opet nešto imati protiv svog bivšeg muža ostaje nam da vidimo.

foto: Kurir TV

Marija Šerifović

Sledeći skandal koji je sigurno obeležio ovu godinu uručujemo pop zvezdi Mariji Šerifović. Krajem leta na društvenim mrežama procureo je snimak pevačice Marije Šerifovic koja je nasred ulice u Beogradu vikala i udarala iz sve snage rukom o svoj automobil koji je bio zaustavljen na sred ulice Izgovarajući "masne" psovke približavala se kolima i udarala pesnicom o ista. Iznervirana Marija je onda ušla u automobil i drala se toliko glasno da se čulo čak i u zgradi iznad koje je bila parkirana. Za njom je sve vreme išla jedna žena koja je pokušavala da smiri pevačicu ali joj to nije polazilo za rukom. Iako su se na mrežama širile razne teorije zavere, o cemu je zapravo reč, i na koga je poznata pevačica vikala ona se oglasila tada i opisala ovu situaciju. - Iako nikoga ne treba da se tiče, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome treba da se izvinim jeste mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila - rekla je pevačica tada. Kurir je tada posetio i kraj u kom živi pop zvezda gde su komšije progovorile o ovom slučaju - Ako se tako ponaša na ulici, pa šta onda radi u četiri zida? Jako je psovala, takve ružne reči nikako nisam očekivala od nje, strašne psovke... Neka devojka jeste išla za njom, ali ona nije marila, nisam sve videla. Marija je zaista kratkih živaca, ali ovaj snimak koji je sada u javnosti je u najmanju ruku skandalozan i treba da se stidi - dodala je ona. O ovom skandalu se nije dalje produžavala priča ali je svakako ostala upamćena.

foto: Miomir Milić

Ana Rajković

Nešto što nas je sve iznenadilo, onda kad za to nije bilo ni vreme ni mesto je skandal zvani "Afera Katar"! Pre ključne utakmice na Svetskom prvenstvu protiv Švajcerske, iz kampa Srpske fudbalske reprezentacije stigle su optužbe o navodnom seks skandalu igrača sa suprugama i devojkama suigrača, pa čak i da je došlo do tuče. Glavni akteri ovog skandala su supruga Predraga Rajkovića bivša manekenka Ana Rajković, i još dva fudbalera. Dok je cela Srbija i region navijala i slala podršku našim fudbalerima koji su se spremali za najveću utakmicu na svetskom prvenstvu protiv Švajcerske kao eksplozija je odjeknula vest da je bivša manekenka Ana Rajković imala seksualne odnose sa dvojicom kolega njenog supruga.Ana nije ćutala na ovu temu već je otvoreno pričala i rekla da je i policija uključena u ovaj slučaj i da se otkrilo ko stoji iza svega ovoga, ida će ona uskoro samo dodati jagodicu na šlagu. Šta će se i da li će se još nesšto otkriri i dešavati vezano na ovu temu ostaje nam da vidimo.

foto: Printscreen/Instagram

Anastasija Ražnatović

Anastasiju ne prihvata Gudeljina porodica Porodica Nemanje Gudelja odbila je poziv Anastasije Ražnatović da na Svetog Nikolu dođu u Beograd i prisustvuju proslavi krsne slave Ražnatovića. Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, Anastasija je preko Nemanje uputila poziv njegovoj majci Oliveri i sestri Vanji da dođu u Beograd i da u porodičnom domu Ražnatovića na miru porazgovaraju o svemu i reše nesuglasice koje imaju između sebe već nekoliko meseci. One su ovaj poziv kategorički odbile, a istog dana su na svojim društvenim mrežama podelile i zajedničku fotografiju sa intimne porodične večere, koju je najpre objavila jedna od Nemanjinih fan stranica. Na toj fotografiji se osim njih dve nalaze i sam Nemanja, fudbalerov otac Nebojša, kao i brat Dragi. Anastasiji je zbog ove situacije bila jako tužno i odbijala svako slikanje i intervjue za medije, kako je ranijih godina radila.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ M.Jović

