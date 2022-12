OVE TVRDNJE SU IZBACILE SNEŽANU ĐURIŠIĆ IZ TAKTA! Ona je ipak odlučila da oprosti: "To nije bilo lepo... Nisam zlopamtilo"

Pojedini mediji su pisali da je Snežana Đurišić konzumirala alkohol dok je snimala novogodišnji program.

Nju je ta tvrdnja veoma razljutila.

- Imam jedno pitanje, ko je to video? Kad niko nije pio alkohol, niti je iko prišao da nešto pita. Ispred mene su bile čaše sa vodom, a neko je pisao da je to alkohol. To nije lepo - rekla je pevačica.

Nakon toga, brzo je komentarisala da li njenom suprugu smeta što se ona često nalazi u novinama.

- On je javni čovek bez obzira što je lekar, pojavljuje se na televiziji.

Nakon toga, rekla je da oprašta svim lošim naslovima o sebi:

- Nisam zlopamtilo, zato sve opraštam. Ovu godinu pamtim po tome što sam mnogo radila, dosta više nego nekih pređašnjih godina.

