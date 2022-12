"DECA NE TREBA DA SE RAĐAJU, AKO LJUDI NISU REKLI DA PRED BOGOM" Đurišićka progovorila o BRAKU, pa ŠOKIRALA izjavom

Legenda narodne muzike Snežana Đurišić već godinama uživa u skladnoj vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, s kojim je stupila u romansu nakon smrti supruga, a sada je u velikom intervju progovorila o detaljima njihovog odnosa, ali se dotakla i brojnih drugih tema.

- Od kada sam došla ne znam gde se nalazim, šuntava sam, šumoglava, spava mi se kad ne treba, ali sam i budna kad ne treba (smeh)- priznala je za Grand.

foto: Printscreen

Pevačica ne krije da joj je srce puno budući da je publika preko okeana dočekala kao pravu kraljicu, ali prisustvo i podrška voljenog čoveka nemaju cenu.

- Uvek je bolje imati pored sebe nekoga, nego nemati nikoga i biti sam. Još ako je taj neko onaj koga volite i ko vas voli onda je to i uživanje i zadovoljstvo – istakla je Sneža.

Za nju mnogi kažu da je žena lavica, ali i njoj je kao i svakoj ženi ponekad potrebna reč podrške. Iako se trudi da odluke donosi samostalno, priznaje da u pojedinim situacijama zatraži savet svog partnera.

foto: Printscreen/Premijera

- Prilično sam svojeglava i naviknuta da sama donosim odluke, ali onda kada baš nisam odlučna svakako je Vanja jedan od prvih koje pitam za savet. Dobro, tu su još neki ljudi kojima verujem, nisam isključiva da po svaku cenu mora samostalno da odlučim, ali isto tako ako mi se nešto ne dopada, pa makar se svima dopadalo, ja ću po svom- rekla je za Grand, nakon čega smo se malo našalili i postavili Snežu u ulogu bračnog savetnika.

- Brak je divan ako se dvoje ljudi nađu i ona priča da vremenom partneri postaju kao brat i sestra, to nije istina. Kada se ljudi nađu to je onda pravo uživanje. Takvi ljudi mogu slobodno da se zahvale Bogu i da kažu da su srećni. Neki će sigurno reći da sam ja staromodna, ali mislim da deca ne treba da se rađaju ako ljudi nisu rekli „da“ i pred Bogom. Takva deca nisu rođena u bračnoj zajednici tako da mislim da je to jedan od najvažnijih razloga zbog kojih dvoje treba da se venčaju- objasnila je, a potom se dotakla i svoje ekipe iz „Zvezda Granda“.

- Mi smo zaista jedna zajednica, mada je ta reč možda ofucana, ali smo kao porodica, eto… Nekako smo svi navikli jedni na druge. Nekada se lepo slažemo, sukobimo, raspravljamo, ali ono što je za pohvalu je da niko nije ličan i ništa nije zlonamerno- tvrdi pevačica.

Na pitanje ko je glava te porodice Sneža je sa širokim osmehom odgovorila:

- Ih sad kao to ne znamo, pa to je Sale naravno. Da njega nema to ne bi bilo to!

Kurir.rs/Grand/M.K.

