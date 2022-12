"OVDE U BEČU IMA MNOGO GEJEVA!" Boru Čorbu fanovi IZVIŽDALI zbog vređanja LGBT ljudi, pa NAPUSTILI koncert! OVO MU NIJE PRVI PUT

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, na koncertu u Beču napravio je pravi skandal kad je izvređao pripadnike gej populacije. Kako saznajemo od izvora s lica mesta, on je prethodnog vikenda, na katolički Božić, sa svojom grupom imao veliki koncert u bečkom Lugner sitiju, gde je tokom nastupa iz čista mira šokirao sve prisutne.

Bora je naime, pred izvođenje jedne svoje pesme napravio pauzu i javno uvredio sve pripadnike gej populacije koji žive u Beču.

- Ovde u Beču ima mnogo p*dera! - povikao je Bora, zbog čega je u publici nastao haos!

Ovo se mnogim našim sunarodnicima koji žive u glavnom gradu Austrije i njihovim gostima nije svidelo, pa su počeli da mu zvižde i da glasno negoduju na njegove uvrede. Neki od njih su rezignirano napustili koncert, za koji su izdvojili od 25 do 40 evra, u zavisnosti od toga da li su imali stojeća ili sedeća mesta.

Pozvali smo Boru za komentar, ali je on negirao naša saznanja i tvrdi da je reč o dezinformaciji.

- Neki gej vas je slagao. Postoje snimci. Niko nije napustio trijumfalni koncert - poručio nam je Bora.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Đorđević vređa pripadnike LGBT populacije, pa je tako 2016. godine optužen i za diskriminaciju, kad ih je u svojim kolumnama "Draga, ne budi p*der" i "Draga, ne budi p*der dva" nazvao pogrdnim imenima "p*derima", "čm*roljubima" i "buljolozima". Osim toga, roker je tada organizatorima Parade ponosa preporučio da pozovu navijače, jer su oni "vrlo tolerantni prema različitima".

- Jedino iz dna duše mrzim i prezirem one bolesne idiote koji bi da ubace p*derastiju u škole, koji bi da usvajaju decu. To nisu p*deri, to su p*derčine. Njih bih sve poslao u zemlje islama, gde je za njihovu bolest predviđena smrtna kazna. Budite sigurni da nisam homofob, samo sam normalan - izjavio je tada Bora.

