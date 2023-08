TAJNA UDAJA STANIJE DOBROJEVIĆ! Drugarica je potpuno RASKRINKALA, sve se desilo na KARIBIMA?

Stanija Dobrojević pravi svadbu na Karibima. Starleta je već nekoliko meseci u vezi s momkom koji je poreklom s naših prostora, ali živi i radi u inostranstvu.

Stanija je raskinula s dečkom s kojim je bila u vezi od prošle godine, posle razlaza s Markom Markovićem, ali nije dugo samovala. Posle samo nekoliko nedelja "pala" je na momka koji je s naših prostora, ali živi i radi u inostranstvu i ima 38 godina kao i ona. Njen izabranik zbog posla često putuje u Ameriku, gde su se i upznali. "Odlepila" je za uspešnim biznismenom, a on je drži kao malo vode na dlanu! Skoro nije bila toliko zaljubljena, pa me ne čudi što je posle samo nekoliko meseci počela da planira budućnost s njim. Čezne da se uda i da rodi dete, otkriva Stanijina drugarica.

Venčanje Stanije Dobrojević foto: Printskrin/Instagram

Ona dodaje da je atraktivna starleta već dobila verenički prsten:

Pozvala me je prošlog meseca i rekla mi da se verila! Ispričala mi je da je s dečkom bila na odmoru u Las Vegasu i da ju je tamo zaprosio. Pripremio je romantičnu večeru na balkonu hotela u kom su odseli i izvadio prsten. Oduševila se! Sad su zajedno u Majamiju i tamo će ostati do svadbe. Malo mi je sve to delovalo prebrzo, pa sam je pitala da li je trudna, ali mi je rekla da nije.

Prema njenim rečima, romantično venčanju prisustvovaće samo najbliži članovi porodice.

Čim se verila, pozvala je majku Slavicu i brata Sanija. Rekla im je da priprema venčanje na Karibima, kao i da će im poslati avionske karte. Iznenadila sam se što je odlučila da sve bude na obali mora, pred malim brojem ljudi, jer mi je ranije pričala kako želi veliku i glamuroznu svadbu. Očigledno je odustala od toga.

Venčanje Stanije Dobrojević foto: Dragan Kadić

Mada će venčanje biti intimno, starleta ipak želi bajku.

Sad je u potrazi za dekoraterom, jer želi da sve bude u njenoj omiljenoj roze boji. Čak će imati i roze cveće u kosi. Kaže da će ona biti Barbi, a mladoženja Ken - priča Stanijina prijateljica.

