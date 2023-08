OVO JE SVASTIKA NIKOLE JOKIĆA! Rođena sestra Jokićeve žene otkrila njegovu najveću želju, a evo šta kaže o zetu slavnom košarkašu

O istorijskom uspehu Nikole Jokića priča se širom sveta. Najbolji igrač NBA lige upisao se (ponovo) u istoriju. Uz priču o njegovom velikom trijumfu, komentariše se i ljubavna priča koja povezuje njega i njegovu suprugu Nataliju Jokić, sa kojom je od srednjoškolskih dana. O Nataliji Jokić rekla je mnogo i njena sestra Maja Maćešić.

"Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni", komentariše Maja Maćešić veliki uspeh Nikole Jokića koji je ove godine proglašen za MVP-a NBA lige nakon što su Denver nagetsi u čijem dresu igra, savladali Majami hit i po prvi put dobili finale" - počela je Maja.

Maja kaže da se sa sestrom Natalijom koja sa Nikolom i njihovom ćerkom Ognjenom živi u Denveru čuje konstantno. Razdvojenost uz nove tehnologije i nije tako strašna.

"Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači", poručuje.

Maja i Natalija su kao deca zajedno sa roditeljima bile u izbegličkoj koloni iz Krajine, bežeći od "Oluje" 1995. godine. Njihova majka Danica je tada za "Novosti" rekla sledeće:

"Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, tri i po godine ima. A, ovo Natalija, sedam meseci tek napunila. Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini, nama je ovo drugi put da bežimo. Živeli smo u Karlovcu. Kada tu više nije bilo života, pobegli smo u Slunj. Sada ponovo bežimo, a ne znamo kud. Znamo da više nema nazad".

"Mi smo bile jako male kada se sve to dešavalo. Naši roditelji su se potrudili da taj deo detinjstva ne osetimo na možda neki loš način. Imala sam tri godine kada se to dogodilo, a Natalija sedam meseci. Iskreno i ne sećam se detinjstva kao nekog lošeg perioda nego kao najlepšeg perioda života. Na kraju krajeva, mama i tata su zaslužni za to, tako da nema loše uspomene na detinjstvo", ističe.

Majin zet je svetski as, ali za najbliže "samo" Nikola.

"Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem, uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog. Mi živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene. Kada je neko član vaše porodice dugi niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat", dodaje Maja pa potvrđuje da je Nikola van terena "običan" čovek: "Divan je i pre svega jedan veliki čovek".

Na pitanje kako se njena sestra Natalija Jokić nosi sa svim profesionalnim izazovima svog supruga, kako prati njegove mečeve, Maja kaže:

"Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica".

Maja je pre nekoliko godina intervjuisala svog zeta.

"Bilo je to za moje master studije. Završila sam Pedagoški fakultet, pa posle toga upisala master, pa sam imala određenu temu i bilo mi je najlakše da intervju uradim sa nekim koga znam", napominje.

Jedno do pitanja u tom intervjuu glasilo je kojom pesmom bi Nikola opisao svoj život:

"Iskreno mislim da nema tako lepa pesma. Volim tamburaše, taj stil muzike i taj stil života, pa neka bude “Već odavno spremam svog mrkova”, jer to je ipak moja ljubav od 12. godine. Ja i dalje mislim da ću na neki način biti konjar, i baviti se tim sportom, baš kao u toj pesmi, uh, tako bih i ja".

