BIO JE TITOV PIONIR PRE POLA VEKA! Danas je jedan od najpopularnijih pevača, nijedno slavlje ne prođe bez njegovog hita

Aca Ilić je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz detinjstva još kada je bio Titov pionir. I danas podseća na sebe iz mlađih dana, tako da ga nije teško prepoznati.

Aca Ilić i Bilja Jevtić važe za jedan od najskladnijih muzičkih parova na našoj muzičkoj i domaćoj sceni. Na Petlovom brdu žive toliko dugo da se smatraju starasedeocima ovog kraja. U skladnom braku dobili su sina.

Pre nego sto su se uselili u prostranu kuću, imali su stan od 56 kvadrata koji je bio u istom kraju. Kuću su opremali polako, bez ičije pomoći. Svojim trudom I radom došli su do svega što su ikada sanjali.

foto: Printscreen/Grandonline

- Aca i Bilja su divni i porodični ljudi i mi se družimo familijarno. Mi smo pre svega prijatelji i najmanje smo poslovni saradnici. Ja sam sa Acom sarađivao samo jednom i to su bile neke 3 do 4 pesme i to pre jedno 10 do 15 godina. Ali ovako svaki dan sedimo i družimo se, oni su moji prijatelji. Sjajni su kao domaćini, evo baš skoro sam bio kod njih kući. Imali smo i neke familijarne rođendane pa smo se družili - rekao je Mavrica.

- Nisam probao Acine kulinarske specijalitete, ali se hvalio tokom korone da je naučio da kuva i da sprema. Tako da očekujemo poziv, pa ćemo videti.

kurir.rs

Bonus video:

04:54 KURIR ZA PETAMA POZNATIMA! Komšije razotkrile kakvi su Aca Ilić i Bilja Jevtić privatno, a EVO I KOJU HRANU NAJVIŠE KUPUJU