OVAKO IZGLEDA VERICA RAKOČEVIĆ BEZ TRUNKE ŠMINKE U OSMOJ DECENIJI! Bez fotošopa i poziranja modna kreatorka pokazala pravo lice!

Modna kreatorka Verica Rakočević (75) godinama je u braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Iako je u osmoj deceniji života, za kreatorku Vericu Rakočević mnogi kažu da je vreme stalo. Ona je poznata po vedrom duhu, a sada je na svom Instagram profilu pokazala kako izgleda bez trunke šminke i u ležernom izdanju.

Nakon njene objave nizali su se pozitivni komentari prvenstveno za izgled, ali i hrabrost da objavi fotografiju na kojoj je popuno prirodna i svi su složni u mišljenju da su godine za Vericu samo broj.

Inače, Verica je svojevremeno otkrila tajnu dobrog izgleda.

- Nikada nisam bila opterećena izgledom zbog izgleda, ja sam bila opterećena snagom zbog godina. Dođete na trenutak i kažete imam 74 godine, a onda nekako nagi stanete ispred ogledala i kažete: ,,Okej, mene ne boli ni kuk, ni koleno"- započela je Verica, pa nastavila:

- Ustajem u 6, trčim ujutru, radim do uveče, mirišem ruzmarin u poslednje vreme, kažu da pojačava memoriju, ja sam srećna i zadovoljna, uradim 100 sklekova dnevno. Godine su to, da se ne lažemo, ne radujem se borama, ne mislim da je svaka bora lepa, da me podseća na nešto. Divim se ženama koje se raduju svojoj bori, ja se ne radujem, to je samo korak ka kraju - ispričala je Verica za "Novu".

