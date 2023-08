OVO JE MLAĐA SESTRA VERICE RAKOČEVIĆ! Majci su pravile velike probleme, sličnost između njih je NEVEROVATNA, osim po OVOME

Modna kreatorka Verica Rakočević (75) veoma vodi računa o svom izgledu i mnogi bi joj dali bar 15 godina manje, a malo ko zna da ona ima rođenog brata i sestru.

Oni se gotovo nikad ne pojavljuju u javnosti, a sada su na mrežama objavili fotografiju na kojoj su Verica, njena sestra Slavica i Elena Karaman.

foto: Printscreen Instagram

Njih tri su pozirale u kafiću, a neverovatno je koliko liče - jedina razlika je ta što je Verica plavuša, a njena sestra ima crnu kosu i šiške.

Inače, kako je jednom prilikom objavila, njen brat Ljuba je najmlađi od njih troje i njen je veliki ponos, dok smo je jednom prilikom pričala o svojoj sestri Slavici.

- Imala sam tri godine kada se moja sestra Slavica rodila. Majka je otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila. Želela sam da izađem napolje. Bila su zaključana vrata i ja sad ne znam kako ću. Razbila sam rukom prozor i htela kolevku i sestru da iznesem, pa da ja skočim za njom. Nisam, naravno, mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I dan danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike - krenula je da šiklja krv, ja držim rukom. Majka me ugledala i odmah je ispustila kese - prisetila se Verica u intervjuu za "Kurir"- pa istakla da nakon hospitalizacije nevolje nisu prestale.

