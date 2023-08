KAFANA U KOJOJ JE CECA POČELA DA PEVA SRUŠENA DO TEMELJA: Ostao samo GOLI beton, evo šta kažu meštani: Videlo se da je uplašena...

Svetlana Ceca Ražnatović na muzičkoj sceni prisutna je skoro četiri decenije. Sam početak njene karijere vezuju se za malo primorsko mesto Utjeha na Crnogorskom primorju, koje se nalazi na putu između Bara i Ulcinja.

Ceca je te davne 1987. godine letovala s roditeljima kada ju je u jednoj kafani, dok je pevala, primetio harmonikaš Mirko Kodić. On se tada toliko oduševio njenim pevanjem i talentom, pa joj je ubrzo pomogao da snimi prvu ploču "Cvetak zanovetak". Ostalo je istorija.

Naša ekipa koja boravi na Crnogorskom primorju posetila je Utjehu s namerom da sa starijim meštanima evocira uspomenu na Cecu kao devojčicu od 13 godina, koja je svako veče u lokalnoj kafani pesmom uveseljavala njih i turiste. Po dolasku nas je dočekalo razočarenje i tužan prizor jer je mesto gde su se nalazili taj restoran i njegova bašta porušeno do temelja! I to pre više od 15 godina.

- Baš ovde je Ceca započela svoju karijeru. To je krajem osamdesetih bila jedna od najpopularnijih kafana u ovom delu primorja. A evo sad, beton. Tužno. Sve je propalo. Ima sigurno petnaestak godina kako je to porušeno. Dolazili smo ne samo mi meštani nego i turisti od Sutomora do Ulcinja. Sećam se dobro Cece. Bila je malecka, ali je delovala nekako starija nego što jeste. Videlo se da je uplašena, ali je opasno pevala. Svi su joj po nekoliko puta za veče tražili da peva od Nade Obrić "Dugo te, dugo očekujem". To je tad bio veliki hit. Svakom je ispunjavala želje. Bila je atrakcija, ona onako mala a peva uveče na plaži uz obalu mora - rekao nam je stariji meštanin Utjehe pa dodao:

- Sa Cecom je pevalo i nekoliko drugih iskusnijih pevača, koji su joj na početku davali da otpeva nešto dok se oni odmaraju i jedu. Bila je pod strogim nadzorom oca, koji je sedeo za stolom sve vreme dok je ona pevala i budno motrio na svaki njen korak. Tu je kuću imao i Mirko Kodić. Odmah je prepoznao njen talenat i posle je odveo za Beograd i napravio joj hit. Bila su to lepa vremena. Koliko znam, od tada više nije dolazila ovde.

I sama Ceca nedavno je, prilikom dolaska u Crnu Goru, govorila o Utjehi.

- Emotivno sam vezana za to mesto. Tu je nekako krenula i moja profesionalna karijera. Tu su me čuli ljudi što je trebalo da me čuju i baš sam emotivno vezana za taj deo - istakla je Ražnatovićeva.

Pozvali smo i Mirka Kodića, koji nam je ispričao svoje sećanje na taj period.

- Ja imam kuću na moru u mestu Utjeha. Te davne 1987. Ceca je letovala s roditeljima u Utjehi. Jedno veče zapazio sam devojčurka u jednom restoranu. Nije tamo nastupala za novac, otpevala bi poneku pesmu. Odmah sam u njoj prepoznao talenat, što je ona u godinama koje su sledile i dokazala. Dobro je pevala, imala je "ono nešto" što je neobjašnjivo, a što moraju da imaju velike zvezde. Razgovarao sam s njenim roditeljima i pozvao je da dođe u Beograd. Oni su pristali, a ona se baš radovala. Kao dete, što i jeste bila. Odveli smo je, pokojni Doca Ivanković i ja, u PGP-RTB da snimi svoju prvu ploču. Ni dinara nisam uzeo za to - rekao nam je Kodić.

