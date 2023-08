"TOMA ZDRAVKOVIĆ ME JE ODVEO U LUDNICU" Vesna de Vinča ispričala anegdotu sa pokojnim pevačem i šokirala: Bilo je nezaboravno!

Novinarka i vlasnica agencije “Mis Ju” Vesna de Vinča ispričala je za domaće anegdotu sa legendarnim pokojnim pevačem Tomom Zdravkovićem.

Naime, kako je navela, Toma ju je odveo na svoj koncert koji je držao u duševnoj bolnici.

foto: Damir Dervišagić

- Evo mogu da ispričam da me je Toma Zdravković zvao Šegrt, i jednom mi je rekao Šegrte idemo na jedan koncert koji nikada u životu nećeš zaboraviti, a u stvari me je vodio da bih ja to sada ispričala. To nije nažalost ušlo u film jer nisu znali. Koncert je bio u ludnici, na F odelenju klinike, a ispred nas je bilo jedno 50 bolesnika, on je bio na maloj sceni sa klavijaturistom, a ja sam sedela na malom stolici pred njega. To je bilo nezaboravno, na kraju su svi plakali, oni su tražili da im peva ‘Dotakao sam dno života’, Toma je isto plakao. On je bio zaista poseban - ispričala je Vesna.

foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Da podsetimo, Vesna de Vinča priznala je nedavno da ima penziju od 300 evra, ali i biznis plan koji treba u budućnosti da razvije.

- Rešavala sam porodične, ostavinske rasprave. Imam čak i varijantu da se bavim investiranjem. Na tom prostoru gde je kuća moje majke u Budvi, praviće se zgrada. Imaću nekoliko stanova, koje ću izdavati. Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli. Nekad brže, nekad sporije. To je u stvari život. Život je bogatstvo, naporan je, ali divno ga je živeti - poručila je Vesna nedavno za Blic.

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

01:34:49 MAJKE I SNAJKE SE04 VELIKO FINALE