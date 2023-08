PARE OD GOLOTINJE JOJ NISU DOVOLJNE, SAD NAPLAĆUJE I DOPISIVANJE! Dabovićka fotkom u toplesu pozvala fanove da joj pišu!

Bivša košarkašica Milica Dabović već mesecima je u žiži interesovanja javnosti zbog provokativnih fotografija koje prodaje na "Only Fans -u", a sada je, kako bi zaradila više novca odlučila da otvori profil na drugoj platformi i dopisuje se za pare.

Milica Dabović je, naime, na svom Insta storiju ostavila adresu sajta na kom joj zainteresovani mogu pisati, a dopisivanje sa njima će naplaćivati.

Milica je napravila selfi iz kreveta na kom je pozirala gola, dok je grudi prekrila rukom i tako pozvala fanove da joj pišu.

- Za dopisivanje spremna - napisala je.

Inače, poznato je da bivša košarkašica i reprezentativka Milica Dabović na sve načine pokušava da obezbedi sebi pristojan život.

Ona se pre dve godine bavila prodajom nošenih stvari iz njenog ormara.

Obzirom da se od toga ne može zaraditi velika svota novca, Milica je odlučila i da otvori profil na platformi Only fans gde je postavljala svoje provokativne fotografije i naplaćivala ih, pa je samim tim i prodaja stvari stala.

Međutim, izgleda da se bivša košarkašica ponovo vratila prodavanju polovne garderobe, obzirom da danima unazad na društvenim mrežama objavljuje fotografije sandala, papuča, haljina i pantalona koje prodaje.

- Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih devojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vreme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči. Ovo što radim je predstavljeno skandalozno, ali ja kao i uvek ne marim za to, spojila sam lepo i korisno. Sin mi je na prvom mestu i duboko sam u ulozi samohrane majke! Novac je uvek potreban, pogotovo meni koja trenutno nemam platu kao samohrana majka! Hvala vam od srca, hvala divnim ženama što uvek imaju tople reči za mene - rekla je Milica Dabović jednom prilikom za medije.

