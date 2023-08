KO JE ZAPRAVO LAZAR O KOM BRUJI SRBIJA? Svi su gledali njegovo SAMOZADOVOLJAVANJE, a život mu je skroz drugačiji, ovo su DETALJI

Na Tviteru je procureo intimni snimak, a na kom je, kako korisnici ove društvene mreže tvrde tiktoker Lazar Filipović. Kako tviteraši tvrde intimni snimak tiktokera Lazara Filipovića je navodno najpre osvanuo na sajtu na kom, korisnici istog, snimaju i naplaćuju svoju intimu.

Lazar Filipović se proslavio na Tik Toku na kom daje savete o nezi i lepoti, a on se, ovim povodom, oglasio za jedan mediji i tvrdi da mu je sve smešteno, međutim, mnogi se pitaju ko je zapravo Lazar Filipović?

Ko je Lazar Filipović? foto: Printscreen/Instagram

Svoju karijeru započinje vrlo viralnim snimcima na društvenoj mreži TikTok, nakon čega kreće da daje savete o problemima sa kožom, a potom je počeo da se sve više reklamira na društvenoj mreži.

Inače, pored brige o koži i licu, Lazar je poznat kao neko ko je otvoreno pričao o seansama kod psihologa. On je svojevremeno u jednoj emisiji pričao o problemima da je bio maltretiran od strane okoline, te da su mu se javljili panični napadi, kao i anksiozni, zbog čega je odlučio da se javi psihologu:

- Imao sam problem sa dečacima u školi, imao sam tih problema, ne u velikoj meri. Trudio sam se da se uklopim, da budem deo društva, ljudi osete da nije to to. Ne znam šta je podstaklo u njima da budem meta. Osetio sam da nešto u mom želucu radi... To nisu leptirići, ali može se uporediti sa tremom, radila mi je vilica, teško sam disao, crveneo sam, kako se znojim, dah je jako kratak, dok ne izađem iz marketa - pričao je Lazar u emisiji na K1 i dodao:

- To se učestalo dešavalo i bez razloga, onda sam odlučio da ne želim više da živim u strahu, pa sam se obratio psihologu.

