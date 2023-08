"LEGIJA JE ULETEO U DŽEJOVU KAFANU S KOLEVKOM" Kačevendu držao zatočenu: Izvadio je pištolj i svaki put kada zvizne u cev...

Milena Kačavenda bila je 27 godina u braku sa Srđanom Kačavendom koji je povezivan sa Voždovačkim klanom, ali i drugi žestoki momci obeležili su njen život.

Kačavenda se prisetila kako ju je jednom prilikom u noćnom klubu Milorad Ulemek Legija držao zatvorenu celu noć sa sve pokojnim Džejom Ramadanovskim.

foto: Marina Lopičić

"U vreme kad sam se još zabavljala sa svojim kasnije suprugom, izašla sam u čuveni klub "Bombo Džej". Klub je držao Džej Ramadanovski i u nekom momentu ulazi Legija i nosi bebu u kolevci. Bebu spušta na šanki, tražio da se klub zaključa. Niko nije smeo da izađe napolje. Izvadio je pištolj i svaki put kada zvizne u cev pištolja svi mi gosti morali smo da popijemo piće na eks. U nekom momentu, oko četiri ujutru, ja ga zamolim da izađem i on me pustio. Beba je celespavala na šanku. On se od deteta nikad nije odvajao, svuda ga je nosio sa sobom", ispričala je Kačavenda.

foto: screenshot Facebook/legende devedesetih

Milena je svojevremeno i sama pričala o svom braku i istakla kako se završio.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - rekla je ona svojevremeno.

