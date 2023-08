ZORICA MARKOVIĆ PIŠE KNJIGU! 10 godina pisala svaki momenat života! Ovo su DETALJI, a evo i šta će sve OTKRITI: Crno na belo!

Zorica Marković u razgovoru za Kurir, progovorila je o mnogim stvarima o kojima nije pričala ranije.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Nakon što nam je otkrila da je zaljubljena u 20 godina mlađeg muškarca i da je odlepila za njim, pevačica nam je otkrila i da je uskoro završava svoju prvu knjigu koja će biti u nastavcima:

- Može da kaže ko šta hoće, i sad će da me prozivaju, ali da, ja pišem knjigu. Deset godina već, ne mogu da stignem. Upravo sam tamo sve napisala. Sve ono što niko nikad nije znao o meni, sve ono čega se sećam od svoje pete godine pa do danas, sve će to biti napisano i ispričano. Knjiga će biti u nastavcima jer ne može sve da stane u jednu. Našla sam ženu koja mi pomaže profesorka je srpskog jezika, i uskoro sve privodimo kraju - rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Podsetimo, Zorica je izjavila i da više neće ulaziti u rijaliti, jer, kako sama kaže, mnogo je zahvalna na svemu, ali život ide dalje.

Kurir.rs/ M. J.

Bonus video:

06:23 ZORICA MARKOVIĆ RAVEZALA JEZIK O LEPOJ BRENI: Otkrila što niko nije znao o NJIHOVOM ODNOSU! Šokirala istinom šta se dogodilo!