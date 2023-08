"NOVAC NE IDE VAMA" Slađa Alegro otkrila surovu ISTINU o romskim svadbama, svi misle da se pevači tada OPARE, a zapravo je OVAKO

Pevačica, Slađa Alegro, poznata je po romskim veseljima.

Iako godišinje zapeva na bar desetak takvih, gostujući u jednoj emisiji otkrila je pozadinu svega, te pravu istinu o novcu i zarađivanju u tim okolnostima.

- Ti klipovi što kruže, sa čudnim deljenjem novca na razna mesta, to su uglavnom romske zabave, ima svega. Ali ljudi ne znaju pravu stranu priče, misle da je sav taj novac koji donesu lopatom ide vama, to nije tako. Vi kad radite nastup, dogovorite cenu, retko kad se rade tezge za bakšiš - naglasila je Slađa tada, pa dodala:

- Te pare vas ne zanimaju, ide organizatoru, uglavnom na tim proslavama bude mnogo muzičara. I po 30, pa svi podelimo. Niko se ne žali, ali u samom startu se dogovori cena - kaže ona tada.

Pevačica Slađa Alegro tvrdi da su pravi domaćini.

- Kod mene nema specifičnih situacija, ja bar jedno 10, 15 romskih veselja odradim tokom godine. To su pravi domaćini, lepo vas dočekaju, isprate, oni žive za te momente, njima je puno srce što ste vi došli. Oni se vesele uz najtužniju muziku, to je obeležje njihovih proslava. Tu daju novac. To su velike proslave, jako lepe, sve je gala, divno ste dočekani, divno ispraćeni... To su proslave za koje ti ljudi žive. Odvoje novac da dovedu nekog sa estrade. Njima su to jako važni dani, meni je zaista lepo - otvorila je dušu pevačica, na šta se njen kolega sa scene Sloba Radanović nadovezao, pa otkrio koje su pesme „najskuplje".

Podsetimo, kao što je odavno poznato za romske svadbe se ne žali para, od dekoracije, velikog broja gostiju, luksuza na njihov način, mnoštvo pevača, a to je samo delić atmosfere na proslavama.

