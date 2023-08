"TUKAO ME JE, JEDVA SAM PREŽIVELA, 40 DANA SAM IMALA PODLIVE" Milica Dabović kroz suze progovorila o JEZIVOM nasilju MOMAKA

Bivša košarkašica Milica Dabović je otvorila dušu i ispričala šta je sve preživela sa bivšim dečkom.

- Moj privatan život ne bih nikome poželela. Iz jedne patnje u drugu. Neverovatno šta mi se izdešavalo. Stefanov otac je potpuno bio drugačiji od Šimeta. Ja sam i jednog i drugog upoznala na društvenim mrežama. Zato sada nikoga ne upoznajem preko društvenih mreža - započela je svoju priču bivša košarkašica u emisiji "Preživeli" na K1.

Prvi pogrešan partner bio je Šime, kod je upoznala preko društvene mreže, a kupio ju je zaštitničkim komentarima na društvenim mrežama.

- Zaljubim se. Njega upoznam posle 20 dana od Evropskog, on dođe kod mene i tu i ostane. Kada sam ga upoznala poverovala sam u sve, mislila sam da postoji neko ko je takav, ali on je lagao sve što je mogao. Čak je lagao i da mu je otac iz Hrvatske, majka iz Srbije, imao je lažni pasoš, lagao je da živi u Kanu. Posle četiri meseca se klupko odmotava. Počinjem da slušam priče i verujem u njih, ali on je već uspeo da dođe do moje glave, priča mi da je ubijao, da je bio u Pink panterima, kao da me priprema da ako napravim neku glupost ili odem, šta može da mi se dogodi. Kada sam ja po peti put ostajala bez novca, jer je on čistio sav novac moj sa računa, krao je, tu nije bilo pomoći. Počele su pretnje, pištolj na čelo, da će mi povrediti porodicu mene. Ušao mi je strah u kosti - rekla je Milica Dabović.

- Mnogo sam se plašila. Ja shvatam zašto te žene ćute, shvatam zašto žene završe dva metra pod zemljom. Iz tog straha ne smeju da pričaju ništa. Polazim od sebe. Ja kada sam drugi put skupila snage. Znaš pretiti ti non-stop, pištolj, sav novac sam digla sa svog računa i dala mu, ja posle svega nisam znala šta da uradim osim da odem u policiju. Znaš šta je policija uradila? ''Dobro, Milice, nije te ubio'' - iskrena je Milica i u suzama otkrila kako se osećala tada.

- Ja se u tom trenutku osećam kao da sam sama trebalo to da rešim. Ja da uzmem pištolj, manje bih robijala za to. Njemu je bila samo zabrana prilaska, 40 dana sam imala podlive, neko sam koga možeš tući da mi ne ostane ni modrica, tukao me je, jedva sam preživela. Tukao me je zbog ljubomore, dobila sam poziv zvao me je novinar i rekao ''Milice rekli ste da vas zovemo kada Šimeta uhvatimo...'' jer je on noć nakon svega toga otišao sa jednom našom starletom i ja sam samo rekla ''Dobro, kada budete imali dokaze javite mi'' i oni mene zovu ujutru, on je tad došao kod mene, oko 10 sati, oni meni pošalju sve slike. Kada je on počeo da laže, da se dere na mene, da me mlati, davi, udara... A živi u mom stanu. Ja sam mu rekla odlazi, ne vraćaj se više, a policija je već tu dolazila i on je meni zapretio prijavim li i zucnem li da će biti problema.

Od Stefanovog oca nisam dobijala batine, ali ta psihička tortura... Predstavljao se u moje ime, uzeo sve što sam na nogama stekla.

- On je bio Vuk Roten, tako se predstavljao. Čovek koji ima svoju firmu, radi u Beču, čovek koji će me vratiti u život posle takvog kraha ljubavi i takvog završetka sa mojim partnerom. Ja sam jedna glupača totalna. Ja sam jedna toliko naivna budala. Ali kada sam bila najranjivija, znaš kako me je uhvatio, ja sam se zabila u svoja četiri zida, ja sam plakla, smršala, samo sam čitala poruke i jedna zapadne za oko. Od milion, jedna zapadne za oko. Više ne verujem ni u šta. Ne verujem da postoji princ na belom konju. Sa njim sam odmah htela da zatrudnim, mislila sam da će me samo dete spasiti. Ja sam posle saznala da je on bio neko ko je imao ženu, dete iza sebe, još uvek je u braku, neko ko kocka, sve je lažno, ime, prezime, kockar, sve. Čoveka nikada nisam znala da procenim, za mene su svi bili dobri jer sam od sebe uvek polazila.

