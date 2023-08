STRONGMAN OBJAVIO FOTO SVOJE ŽENE KOJA SE UGOJILA 16 KG POSLE SMRTI OCA: Odmah usledio napad na društvenim mrežama, a evo zašto

Na nekadašnjem "Tviteru" postala je aktuelna tema, kada je Milan Jovanović, poznatiji kao Milan Strongman sa svojim pratiocima podelio priču o teškom periodu kroz koji je prolazila njegova supruga nakon očeve smrti.

Supruga Jovana se nakon smrti svog oca ugojila 16 kilograma, a on je detaljno objasnio kako joj je pomogao da delom prebrodi težak period i povrati svoj stari izgled.

- Otečena od plakanja, nesanica, košmari, zatvaranje u stan. Lekovi za smirenje, impulsivno jedenje brze hrane. Izgledalo je kao da će trajno da ostane "punije građe" bez osmeha. Odbijala svaki pokušaj da je pokrenemo. Potrebno joj je vreme. Stanje depresije nakon očeve smrti se nije popravljalo. Uzimam stan u Dobrim Vodama na proleće, na foru je nateram da pođe, sunce, more, drugi odlazak, morska hrana, po neki čučanj. Idemo u Meksiko hranimo se po pravilima zdrave ishrane, dosta se šetamo. Počinje leto dolazimo na našu gajbu u Dobrim Vodama. Sunce i more svima dižu raspoloženje. Diskretno kupujem strunjaču i tegove. U frižideru samo meso i salata. U restoranima riba i meso. Nema alkohola. Idemo u šetnje, plivamo. Hajde malo sklek na kolenima. Ali samo malo. Hajmo neki iskorak. Gle imamo strunjaču, gle imamo tegove. Počinje redovno da trenira po Strongmen metodi. Sunce, more, vežbanje, pravilna ishrana bez čipsa i pica i njeno raspoloženje biva sve bolje. Na pozajmljenoj vagi saznajemo da je smršala 16 kg. Ono što ne meri vaga je raspoloženje, energija, držanje.. Jovana ima 40 godina i iako se skoro predala vratila se. Dakle dragi moji nema opravdanja. Ako voliš sebe pokaži sovom telu pažnju i ono će uzvratiti - glasila je njegova objava.

Na slici je moja supruga, moja najveća ljubav. Nakon smrti oca dodala je 16 kg. Pre 7-8 meseci nas je, nakon duge borbe sa rakom, njen otac napustio. I majka joj je otišla na sličan način pre 15-ak godina. Slomilo ju je. Otečena od plakanja, nesanica, košmari, zatvaranje u… pic.twitter.com/jhjRmf13eP — Milan Strongman (@milan_strongman) August 24, 2023

Međutim, sadržaj objave je izazvao kontroverzu na društvenoj mreži, a komentari koji su sugerisali da je supruzi pre svega bila neophodna pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje su se nizali.

Podsetimo, Milan je oženjen prelepom Jelenom Jovanović, koja se retko pojavljuje u javnosti, a u mladosti se slikala za "Plejboj" i prava je lepotica.

