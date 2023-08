SANJA KUŽET POSLE POROĐAJA IMALA 18 KG VIŠKA" Uz pomoć ovog trika vratila je devojačku liniju za 6 meseci OVO JE NJEN TAJNI RECEPT

Voditeljka Sanja Kužet važi za jednu od najzgodnijih dama na javnoj sceni, ali je, kako je otkrila, čak i ona svojevremeno kuburila sa kilogramima.

Zaštitno lice "Zvezda Granda" posle dva porođaja uspela je da održi liniju i vitku figuru, a za sve je zaslužna zdrava ishrana i fizička aktivnost. Sanja se ipak posle porođaja suočila sa viškom kilograma koje je za samo šest meseci uspela da savlada.

Naime, Sanja vodi računa o ishrani, a sada je svojim pratiocima otkrila da je njen tajni recept za vitku liniju doručak, kaša sa borovnicama.

foto: Nemanja Nikolić

Ona je svojevremeno priznala da se tokom druge trudnoće ugojila čak 18 kilograma, a da uspela je da vrati staru kilažu za samo šest meseci.

- Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno - istakla je Sanja svojevremeno, pa otkrila u čemu je ključ topljenja kilograma:- Izbacila sam hleb iz ishrane. Generalno, ne jedem ugljene hidrate, jer od njih samo otičemo. Prva stvar koje sam se odrekla bilo je ono divno, toplo pecivo, koje sam toliko volela. Verujte mi da ćete bez ugljenih hidrata lakše izgurati radni dan, jer oni utiču na to da nam se spava. Kada izbacite sve ono što smeta vašem zdravlju, videćete da će to povoljno uticati i na vaš izgled.

foto: Nemanja Nikolić

Umesto industrijskih slatkiša, zgodna voditeljka jede voće, a ključ njenog manekenskog izgleda je i u redovnoj fizičkoj aktivnosti koja je deo njene svakodnevnice već godinama.

- Nikada nisam bila neki veliki ljubitelj slatkiša. Čim osetim da mi pada šećer, pojedem neko voće. Nekad uzmem i jagode sa šlagom, to mi je super. Godinu dana aktivno igram tenis i to mi mnogo pomaže da ostanem vitka. Taj sport je moja ljubav iz mlađih dana, ali ranije nisam imala vremena da mu se posvetim. Zahvaljujući tenisu imam više elana da vežbam i budem u dobroj formi - objasnila je voditeljka

kurir.rs/Zadovoljna.rs

