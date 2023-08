RAŠA POBESNI KADA GOCINA ĆERKA POMENE DEČKA! Pevačica otkrila šta se dešava iza ZATVORENIH VRATA, isplivala ISTINA

Pevačica Goca Tržan godinama unazad je na malim ekranima. Svojom pojavom izdvaja se od ostalih javnih ličnosti, ali je privatno, kako kaže, potpuno drugačija.

Naime, kako sama navodi, Goca se kada se kamere ugase ponaša kao i svaka druga žena.

- Ja sam najobičnija, normalna, lepo vaspitana ženska osoba. Nekada malo ratoborna i nepodnošljiva, ali to su retki momenti - rekla je ona.

Raša Novaković o Gocinoj ćerki foto: Kurir televizija

Pevačica je potom progovorila o svom suprugu Raši i prisetila se početka njihove ljubavi.

- Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila - rekla je kroz osmeh u emisiji “Na večeri kod“.Na pevačicinu ćerku Raša gleda kao na svoje dete i sa njom ima fantastičan odnos.

foto: Damir Dervišagić

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je“. Raša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve, naročito kada obe pošizimo – priznala je Goca.

Kurir / Grand

