OVAKVU BIVŠU ŽENI NIKO NEMA! Isplivao hit snimak sa svadbe Darka Lazića i Kaće, evo šta je radila sve vreme

Darko Lazić prošle nedelje se supruzi Katarini zarekao na večnu ljubav i pred Bogom, dok je na svadbi koja je usledila, na iznenađenje mnogih, bila i njegova nekadašnja supruga Ana Sević, sa kojom ima ćerkicu Lorenu.

Sad su objavljeni snimci sa venčanja, u kojima vidimo detalje sa glamurozne proslave, a Ana Sević se, po svemu sudeći, najbolje provodila na veselju.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Ona je igrala, grlila druge goste, te snimala svaki Darkov i Katarinin korak, ne skidajući osmeh sa lica, što su zabeležile kamere "Paparaco lova".

foto: Printscreen Paparaco Lov

Ana je okupljenim medijima rekla da ne vidi ništa čudno u tome što je došla na Darkovu svadbu, dok je atmosfera na veselju, što se može videti u snimku, bila uzavrela.

Folk pevač Radiša Trajković Đani je na Darkovoj svadbi napravio dar-mar, dok je veliki broj poznatih došao da se sa Lazićem i njegovom suprugom provede na njihov poseban dan.

Darko Lazić je, inače, nedavno prvi put progovorio o odnosu sa Marinom Gagić, sa kojom ima sina Alekseja, a koja, za razliku od Ane, nije bila na njegovoj svadbi.

- Ponuđen ko počašćen, druže. Ja nikakav problem nemam, ja sam rekao: "Ti ako hoćeš slobodno dođi", ona je rekla: "Ne pada mi na pamet", ja sam je opet opravdao na neki način, kad su pitali novinari zašto nije Aleksej tu. Na dan pred svadbu, kada sam rekao da ću da obučem odelo, ona je rekla zašto odelo, pa kao za svadbu, a kao pa ne može ne dam dete i to je to. Boli me uvo za tvoju svadbu. Dobro, reko ti budi budala nemoj biti gospođa. Ana je ispala jedna velika gospođetina. Posle svega pokazala je koliko je velika, iskreno moram to da pohvalim, i eto tako. Bukvalno je mogla da dođe lepo bez ikakavog problema, brate, imamo dete, čak se ona i Kaća lepo slažu i lepo komuniciraju, sad odjednom ti napraviš za***anciju, to dete je trebalo da bude tu i to je to. Znaš kako ja nisam hteo da pravim za***anciju i kažem sve će doći na svoje i kao što je došlo i sa Anom, proći će malo godina i sve će biti ok - kazao je tad za "Skandal".