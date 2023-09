MITAR MIRIĆ SE MRTAV PIJAN IZBLAMIRAO ZA CEO ŽIVOT! Probušio televizor, pa sipao sok u njega, ujutru napravio SKANDAL zbog "kvara"

Mitar Mirić je svojevremeno napravio skandal u Austriji, a sve je bila posledica njegovog pijanstva.

Naime, pevač se toliko napio posle jednog koncerta u Australiji da je u apartmanu napravio haos i rusvaj. Prema rečima našeg izvora, on je tupim predmetom napravio rubu u televizoru, u koju je potom sipao dve litre gaziranog soka, što je izazvalo havariju u celoj prostoriji.

Ovaj događaj odigrao se pre nekoliko godina dok je Mirić još konzumirao alkohol gotovo svakodnevno. Dešavalo se često da napravi ispade, o čemu se ranije pisalo, ali ipak je ovakav incident nezapamćen. Pre izvesnog vremena izvor blizak redakciji je otkrio sve detalje ovog događaja.

- Mitar je u to vreme umeo da bude veoma neodgovoran. Tada, na toj australijskoj turneji, toliko je zadavao glavobolje organizatoru da je čovek hteo da prekine saradnju i otkaže sve koncerte iako su karte bile rasprodate - pričao je naš izvor blizak pevaču.

Sutradan, pevač je pozvao svog saradnika i obavestio ga da u stanu ne radi televizor.

- Čovek je otišao da vidi o čemu je reč, a kad je ušao u apartman, doživeo je šok! On je, ko zna čime, napravio ogromnu rupu sa gornje strane televizora i još sipao dva litra soka u rupu. Pa je sok prošao na pod i napravio čitav karambol. U sobi gde je spavao bile su i ugašene cigarete na tepihu, ceo stan je bio urnisan. Organizator je počeo da viče na Mitra, a on se pravdao kako se ničega ne seća, pa se onda izvinjavao. Tad su se dogovorili da više ne sme ni kap alkohola do kraja turneje da okusi, inače će raskinuti ugovor, zbog čega bi morao da plati penale. E, to ga je opametilo, pa više nije pio. Ubrzo je potpuno ostavio alkohol i, koliko vidim, sad je drugi čovek - dodao je naš sagovornik tada i dodao:

- Jednom je seo na kraj bine i usred koncerta počeo da razgovara s nekim telefonom tako da su svi u sali mogli da čuju o čemu govori. Organizator ga je svukao sa scene i odvukao u apartman, a koncert jr prekinut - završava naš izvor.

