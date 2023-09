"VIŠE SAM POKLONA DOBILA OD FANOVA NEGO OD MOMAKA!" Šok intervju Rade Manojlović: Možda me Desingerica UDARI PATIKOM u glavu

Pevačica Rada Manojlović (38) ističe da brojni muškarci nisu izdržali sa njom, jer kako sama ističe, ima težak karakter.

- Muškarci nisu izdržali sa mnom. Na početku su sve podnosili lako, jer su znali sa kim ulaze u vezu, imali su predstavu o meni u medijima. Međutim, kad prođe određeno vreme, teško su muškarci podnosili moj karakter. Moram da priznam i da je meni nekad teško samoj sa sobom. Previše sam svoja i to smeta muškarcima - poručuje Rada i otkriva kada će stati na ludi kamen.

- Ne da mi se da stanem na ludi kamen. To će se dogoditi kada se najmanje budem nadala. Na koga prvog naletim, udajem se odmah, bez veze. Ne želim da više godinama budem u vezi. Nije me koštalo to što sam bila u dugim vezama, sve je to bilo jedno iskustvo. Sve to ima svoje jer je očigledno da ni ja nisam bila spremna za nešto veće. Neću više da gubim vreme i godine na zabavljanja. Prelazim samo na ozbiljne stvari - oštro ističe pevačica koja dugo bila u vezi sa pevačima Milanom Stankovićem i Harisom Berkovićem.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona otkriva da se ni sa jednim svojim bivšim momkom nije pomirila iako se šuškalo.

- Bolje je kada sam solo. Ništa nije istina, sama sam, nemam nikoga pored sebe. Posvećena sam sebi, nisam za veze. Ne umem da budem u vezama - govori Manojlovićeva i dodaje:

- Ne bih obnovila vezu sa Milanom Stankovićem. Mi smo u prijateljskoj vezi već godinama. Tražiću od njega i neke pesme da mi napiše, obnovićemo ponovo poslovnu saradnju. Sve ostalo, što se tiče njega i privatnog života, ne smem da komentarišem javno - napominje pevačica i otkriva:

- Volela bih da se Milan vrati na scenu. Zapretio mi je da bilo šta pričam o njemu. Nadam se da će biti prilike da njega pitate. U poslednje vreme je veoma popularan.

foto: Printscreen YT

NEK DESINGERICA I MENE UDARI PATIKOM

Kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, poslednjih nedelja zbog svog ponašanja na nastupima privlači veliku pažnju javnosti. On je, inače, samo godinu dana deo estrade, a svojim bahatim ponašanjem na nastupima uspeo je da postane popularniji od mnogih izvođača koji su duže od njega na javnoj sceni. Postao je poznat po tome što publiku na nastupima udara patikom u glavu, a onda ih poliva pivom. Ovo ponašanje je prokomentarisala i sama Rada Manojlović.

- Meni je to najmanji problem. Ne vidim to kao udaranje, kao u smislu tuče. Samo ih pomiluje po glavi. Prisloni im tu patiku na glavu. Dešavale su se mnogo gore stvari na estradi, gde su mnogi izlazi drogirani i pijani na scenu. Čekam njegov prvi sledeći nastup i odlazim kod njega, ko zna, možda i mene udari patikom po glavi. Šalu na stranu, planiramo zajedničku saradnju, već sam mu se javila.

foto: Vladimir Vasic/ATAImages

FANOVI MI KUPUJU GARDEROBU

Manojlovićeva napominje kako je u jednoj popularnoj emisiji nosila cipele koje joj je poklonio fan.

- Za stajling je zadužena moja sestra, dok mi je sandale poklonio fan iz Banjaluke. Dobijam od fanova često poklone, to mi je i znak poštovanja. Dobijam razne narukvice, ogrlice, svašta nešto. Znaju moj ukus. Fanovi su mi dali više poklona nego moji bivši momci (smeh).

