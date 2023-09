MILICA DABOVIĆ BEZ FILTERA I ŠMINKE: Ovako izgleda van kamera, društvene mreže se usijale (FOTO)

Košarkašica Milica Dabović veoma je aktivna na društvenim mrežama, a sada je podelila fotografiju bez imalo šminke na licu i bez fotošopa.

Ona se, naime, snimala u automobilu, a tom prilikom je pokazala kako izgleda kada nije sređena.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Milica je podigla kosu u rep, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

"Skroz si drugačija", "nemoj da se šminkaš, prelepa si prirodno", "ne bih je prepoznala", samo su neki od komentara.

Milica je, inače, svojevremeno svim pripadnicama lepšeg pola poručila je da neguju prvenstveno lepotu u sebi.

- Danas je retkost videti sliku žene-devojke bez filtera, retkost je staviti sliku koja nije urađena kroz aplikaciju face app-a ili koja nije odrađena u foto shopu, retkost je videti ženu bez šminke na društvenim mrežama, i nekada znam da prođem pored nekoga koga dugo pratim na instagramu ali ne prepoznam ga, i prosto ostanem bez teksta! Da li vam se to ikada desilo?? Nisam protivnik nemojte me pogrešno shvatiti znam i ja da koristim instagram filtere ali da preterujem ne želim, neću, ne mogu, nemam ni potrebe! Hoću da vam kažem da sam ja došla sa plaže pre pola sata, kosa mi je od soli, lice mi je od maslinovog ulja, borice su mi svuda kuda, nos mi je malo kriv, izgorela sam u licu, a okolo očiju se vide bele linije jer stojim uspravno i samo jurim po plažama za Stefanom, retko se sunčam moram vam priznati, jedino za neke dobre fotografije znam da se montiram! Ovu sliku stavljam za sve žene koje su prirodne, divne, dobre, drage da shvate da lepota nije na slikama, lepota je u nama i to je naše oružje... radite baš tako kako Bog zapoveda i kako nas je mama donela na svet! Volite sebe baš onaku kakve jeste!! Ja vas volim i ljubim...I ne trebam nikome da budem lepa, samo sebi, jer kada počnem da volim sebe, voleće me i drugi - napisala je Dabovićeva u opisu svoje fotografije.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:04 Milica Dabović bez gaćica