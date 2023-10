SUPRUGA TOME ZDRAVKOVIĆA: PREVARILI SU ME ZA FILM, ŠOKIRANA SAM! Otkrila šta joj je rekao Bjelogrlić kada mu se obratila (VIDEO)

Legendarni pevač Toma Zdravković preminuo je 1991. godine, a tim povodom održan je 32. pomen pevaču na Centralnom groblju. Od prisutnih je bila pevačeva supruga Gordana, koja je oplela po Banetu Obradoviću.

Kako je Gordana rekla, on ju je pokrao i potpuno prevario po svim mogućim osnovama i dodala da je on uzeo sve što ima veze sa Tomom:

- U suštini, oni su mene prevarili za film. Potpisala sam jedan ugovor koji nisam čitala, tako da je Bane Obradović sve uradio u svoju korist. Verovatno je to bilo planski, čim nIje hteo da potpiše ugovor sa Kobrom. Ja sam insistirala, on je rekao nema problema, nema problema. Kad sam ja došla, on jeste potpisao ugovor, ali u svoji koristi.

Razgovarala je sa Draganaom Bjelogrllićem, a evo šta joj je on rekao:

- Kad sam došla prošle godina i kad sam pričala sa Bjelogrlićem, on je meni rekao: "Znaš šta, ti jesi oštećena, ali ja tu ne mogu ništa da ti pomognem, ja sam njega isplatio." To su njegove reči.

Kaže da je šokirana tima kako su stvari na kraju ispale:

- Pravo da vam kažem, ja sam pristala na taj film ne radi sebe, nego sam htela da tu decu na neki način obezbedim da taj film kad bude, da im nešto ostane, jer ja sam sad već pri kraju. Ovo je sad ispalo tako da ja sam bila šokirana.

