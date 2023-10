MENSURU NAŠLI KESICU S BELIM PRAHOM?! Policije na aerodormu odmah reagovala, evo zašto mu je ONA nameštala ZATVOR

Učesnik "Elite" Mensur Ajdarpašić privukao je pažnju pojedinih takmičarki, ali on, po svemu sudeći, još ne želi da upušta u emotivne odnose, jer je na samom ulasku u rijaliti izjavio da je tek prekinuo vezu i da još tuguje.

Međutim, kako prenose mediji, kršni Crnogorac krije da je prošle godine navodno imao avanturu sa jednom devojkom na Primorju koja je pokušala da mu smesti zatvor jer nije želeo da bude s njom.

Naime, kako otkriva Ajdarpašićev prijatelj, kada joj je saopštio da putuje za Beograd na dve nedelje i da sa njom ne planira ništa, te da je to između njih bila kombinacija, ona je poludela i tada mu je zapretila žestokom osvetom.

- On nije ozbiljno shvatao njene pretnje, ali to što se njemu desilo je u jednu ruku i tragično i smešno. Pošto je znala da on putuje za Beograd, dok je bila kod njega u apartmanu, ona mu je u torbicu zavukla kesicu sa belim prahom. Kada je krenuo na aerodrom, nije uopšte skontao šta se dešava, i u jednom momentu mu je prišla policija i rekli mu da moraju da ga pretresu. Iako je bio u šoku, bez pogovora i smiren je rekao da nije problem, jer nije znao da je ta devojka prijavila da prenosi drogu - ističe izvor.

- E, sad, policija je našla kesicu i Mensur je bio u šoku, rekao je da mu je to neko ubacio. Srećom, brzo se ispostavilo da mu je ta lujka stavila brašno u kesicu! Kada dokazano da je samo brašno bilo u pitanju, njega su pustili da ide svojim putem. Mensur je bio zabezeknut. Njoj je bio plan da ga oni zatvore, ali na veliku sreću istina je brzo dokazana, a ona ga je zauvek izgubila čak i kao prijatelja - završava izvor.

