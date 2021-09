MENSUROVA MAJKA U STRAHU, PLAŠI SE DA NJEN SIN NE ODE U ZATVOR? Ajdarpašić ŠOKIRAO PORODICU: Milica je dete, nije svestan ŠTA RADI

Mensur Ajdarpašić nije gubio vreme, već je u prvoj nedelji Zadruge ozvaničio vezu sa maloletnom Milicom Veselinović sa kojom je već imao akciju ispod pokrivača.

Mensurova majka je navodno u strahu zbog sina. Mensurov drug otkriva da su navodno svi iznenađeni što je izabrao vezu sa maloletnicom i boje se da zbog toga navodno može da ima velike probleme, a najviše se plaše njegova majka i brat.

– Iznenađeni smo baš, nismo očekivali da će sa njom ući u vezu, ne znam zašto se zalepio za nju pored toliko devojaka. Činjenica je da se nije zaljubio, da li je to uradio da odmah u startu ima priču, ne znam, ali ovo je tragedija. Ona je dete, nije ni punoletna, zato su svi u šoku. Mislim da on nije svestan šta radi, može da ode na robiju zbog nje. Od jedne drugarice, koja poznaje Milicu, saznao sam da su se oni dopisivali pred ulazak, ali i da su njeni roditelji očajni zbog te veze. Ne piše mu se dobro! I njegova majka je u šoku, niko ne želi da se to nastavi, pa ima samo 17 godina – priča Mensurov drug koji kaže da je njegova majka očajna i uplašena, pa dodaje:

- Tu će tek da bude haos, daj Bože da se brzo razdvoje i prekinu to, jer ako se nastavi, stvarno može da ima veliki problem. Njegova porodica je u strahu kako će Miličini da reaguju, da neće da ga prijave jer je sa maloletnicom, mada sa druge strane, ona je dobrovoljno sa njim. Ma, ne znam šta će tu na kraju da bude, svakako nije mu trebala ta priča. On je meni pred ulazak rekao da će da muva Staniju.

– Milica je imala jednog momka sa kojim je bila skoro dve godine i njeni su joj tu vezu rasturili jer nisu bili za to. Sada su van sebe, očajni su i rekli su da će da sačekaju još malo, a ako se Mensur ne otkači od Milice, oni će da ga prijave. Ona je dete, još ne razmišlja svojom glavom, ali Mensur je iskusan. On koristi jedno dete da bi imao priču u rijalitiju, to je grozno. Ako se kroz nekoliko dana ne otkači od nje, biće belaja, njeni su čvrsto rešili da ga prijave što im koristi maloletno dete. Strašno kako on sa njom manipuliše. Znamo svi kako se ponašao prema Mini, koliko je umeo da bude agresivan, Miličini to neće da dozvole – kaže za Star izvor blizak Milici, a prenose mediji.

