ZADRUGARI STAVILI MENSURA NA STUB SRAMA! Svi opleli po njemu, a Aleksandra Subotić SKOČILA da ga brani: On je prošao kroz PAKAO

Zadrugari su se okupili za crnim stolom povodom Izbora potrčka, a tom prilikom ukućani su stavili Mensura Ajdarpašića na stub srama.

- Prošle nedelje ste imali zadatak od Velikog šefa, da izaberete osobu koja vas je naviše razočarala i najviše oduševila. I gledaoci su glasali. Odabrali su ko ih je najviše razočarao, a znate koliko je to glasačko telo, ovakva gledanost do sada nije zabeležena! Pre nego što kažem, podići ću Stefana Karića. Ali Mensur je taj koji je razočarao naciju. Šta misliš zašto? - govorio je voditelj.

- Nije trebalo da psuje, možda zato. Ne bih se baš složio da bude razočarenje, možda je trebalo da zna kakav će biti odziv njegova veza i intiman odnos. Krivi su oboje, ali možda je malo mogao da popusti. Ne vidim da je nešto drugo u pitanju - naveoje Karić.

- Mislim da je prepotentnost u pitanju, treba da bude malo laganiji a ne da preti svima, čak treba da bude i konkretan u svemu - rekao je Ivan.

- Rekao je da će biti jači i bolji, a ponovio je neke greške, možda zato - dodao je Fran.

- Šta misliš Sandra, zašto Mensur? - pitao je voditelj.

- On je preživeo neki pakao u prošlom rijalitiju, čijom krivicom nije ni važno. Mislim da ne pravi žrtvu od sebe, on nije u tom fazonu, ali je hteo da se izdigne iznad sih i svega što ga nervira. I Frana su prošle sezone tako procenili a narod ga je voleo, bio je neko ko je imao ljubavne probleme a nije pravio probleme drugima. On je bio pozitivan negativac, a napolju je bio itekako pozitivan. Mislim da treba da budeš iskren u emocijama, pa kako god da bude. Kad je sve vezano za Milicu, mislim da je iskrenost, a ostalo mislim da je kalkulacija - odgovorila je Sandra.

- Možda i nije Milica problem, nego se sa mnogima zamerio, pa su fanovi tih ljudi glasali, ima i ta opcija - ubacio se Stefan.

- Rekla sam što se tiče njega, da je ušao pod gasom. Ne sviđa mi se to i sigurno nećemo biti dobri. Previše pametuje, kao da je pred ogledalom vežbao sve što štreba da kaže. Ja sam pametan, jak, treba sve da ih ponizim. Iako mi izgubimo pojam o gledanju, sve se vidi i narod sve prepozna. Ako ovako nastavi neće biti dobro, preterao je, ali mu želim svu sreću. Svašta je izgovorio meni i Dejanu i ja to neću moći da zaboravim - govorila je Dalila.

- Ja imam skroz pozitivno mišljenje o njemu, ali mi se ne sviđa što puca. Narod mnogo očekuje od njega zato su tako i reagovali. Mislim da mu priliči, fina je kulturna i normalna. On je njoj dečko, priznao je za svoju devojku i ja tu ne vidim ništa loše. Mora da se obrati pažnja na sitnice. Budi iskren i budi ono što jesi - govorila je Subotićeva.

- Ovo je podrška Mensuru nakon svađe sa mnom. Gluposti, samo da bi mu se ušlihtala, tačno znam šta ona radi. Oni su ista baza, lažnog morala i predstavljanja, našli su se - ubacila se Irma.

