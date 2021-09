MENSUROVA MAJKA POGNUTE GLAVE IDE KROZ BAR! Cimer ga ukanalio, a Ajdarpašić kipi od BESA i ponovo PRETI: PLAKAĆEŠ! VIDEO

Dalila Dragojević zaratila je sa Mensurom Ajdarpašićem, a onda se umešao i njen suprug Dejan.

Rijaliti učesnici nastavili su rat koji su započeli zbog Dejana.

foto: Printscreen

"Meni je on presmešan, naročito u ovim čizmicama, pratite njegov rad i videćete dokle će dogurati, dečko je postao predmet sprdnje. Mensur je pustio svoja krila nakon diskvalifikacije Tomovića, posle se iživljavao nad ženama. Pesmu je uradio, dužan, pa je došao da ovde odradi. Željan je dokazivanja, mene ove pričalice nikad nisu zanimale, nikad mi nije bio zanimljiv kao pojava. Bio je i Tomoviću sprdnja, kao što sada postaje svima", komentarisala je Dalila.

"Samo da se osvrnem na Dalilino izlaganje, kad sam iskren drug, onda sam drug, realan sam, a ona nije. Ja sam zbog Dejana došao u konflikt sa njom", rekao je Mensur.

foto: Printscreen

"Nije on došao u konflikt sa mnom samo zbog Dejana, on je konstantno pominjao Dejanu majku, to jeste provokacija meni! I danas je rekao: "Vrati dete majci", šta to znači? Kao da sam ja njega gepekovala ili kidnapovala, nebuloze izgovara", objasnila je Dalila.

foto: Printscreen

"Meni svako ovde da spomene i majku. Moj život je za mene savršen i meni ne fale te stvari koje mi pominju, on to može da kaže da je to zbog "parčeta vagine", on to radi zbog vagine, ne znam kako njegova majka ide kroz Bar, da li njegova majka ide pognute glave kroz Bar?", govorio je Dejan.

"Samo se ti smej, plakaćeš", pretio je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.