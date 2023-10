Gostujući u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića, pevač narodne muzuke Radiša Urošević izneo je mnogo zanimljive detalje iz svog života i duge i bogate karijere.

Saznali smo, izmeđuostalog, da se nije mnogo družio sa legendom narodne muzike Tomom Zdravkovićem jer je on kako kaže voleo da igra karte što Radiši nije predstavljalo užitak.

Otkrio je zanimljivost vezanu za veliki hit Miroslava Ilića "Još te nešt čini izuzetnom" koji je slavuj iz Mrčajevac snimio pre otprilike desetak godina.

Ta pesma je kako kaže snimljena još davne 1987. godine, a otpevao ju je niko drugo do on sam!

01:36 MIROSLAV ILIĆ NIJE PRVI OTPEVAO JOŠ TE NEŠTO ČINI IZUZETNOM! Radiša Urošević otkriva ko je prvi snimio ovaj hit i to 1987.

- Ja sam 1987. godine snimio pesmu "Još te nešto čini izuzetnom". Ja sam to prvi snimio, a Miroslav presnimio nekoliko godina kasnije. Tada je to bila malo modernija pesma, a ja sam uglavnom furao naš fazon i pevao šumadijske dvojke, pa je pesma bila na B strani LP ploče negde druga ili treća po redu. Ta pesma se tada nije baš mnogo čula. Čule su se "Suzo moja" i "Šumadinac od glave do pete", kao i neke druge - rekao je pevač.

Kaže da mu nije krivo što je Miroslav Ilić ponovo snimio tu pesmu:

- Nije mi krivo. Drago mi je da je Mirolsav to uradio jer je, slobodno mogu da kažem napravio posao sa tom pesmo.

