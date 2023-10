"ŠTA JE ONA RADILA, NEĆE NI JEDNA PEVAČICA NIKADA" Đole Đogani progovorio o Dragani Mirković: Plesala je i pevala uživo...

Đole Đogani bio je jedan od gostiju u današnjoj emisiji „Zvezde Granda Specijal“. Denser je u razgovoru sa Vesnom Milanović i Sinišom Medićem izneo svoj stav o tome ko je najbolji plesač među pevačima.

Đogani nije imao nikakvu dilemu kada je ova tema u pitanju, te se podsetio saradnje sa Draganom Mirković.

- Najbolja je Dragana Mirković, tu nema šta. Juče sam joj dao neke snimke za dokumentarni film ili neku pripremu za veliki koncert. Istovremeno su mi tražili i neke snimke i materijale koje sam ja snimao. Kada je videla ova montažerka te snimke, pala je. To su takvi okreti, pokreti, koreografije, čučnjevi. Šta je sve ona radila to nije radila ni jedna pevačica. Nikada. A ona je to radila pre 30 godina i još pevala uživo – ispričao je Đogani i naglasio:

- Što se tiče toga, Dragana Mirković je najbolja plesačica među pevačima, i obrnuto.

Podsećanja radi, Đole i Dragana su sarađivali pre skoro 30 godina kada su zajedno radili na snimanju filma "Slatko od snova".

