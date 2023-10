DARA BUBAMARA ŽIVI U STANU OD 200.000€ A NAMEŠTAJ VREDI ČITAVO BOGATSTVO: Baškari se u luksuzu, a evo koliko plaća školovanje sinu

Dara Bubamara pored stana u Beogradu, poseduje i nekretninu u Novom Sadu. Stan od 170 kvadrata pevačica je platila 200.000 evra, a opremila ga je najluksuznijim nameštajem.

Dnevna soba je u beloj boji sa zlatnim detaljima. Po sredini sobe je kristalni luster, bela garnitura, kao i beli stilski sto i stolice.

Komšije iz ulice, tvrde da pevačicin sin Kosta pohađa jednu od najskupljih osnovnih škola u Novom Sadu.

- Moja ćerka ide sa Darinim sinom u razred i mogu vam sa sigurnošću reći da je to jedna od najskupljih privatnih osnovnih školi u Novom Sadu. Godina košta i do 5.000 evra, ali u to je uračunato sve. Škola, ručak, dodatni rad sa decom, prevoz, kao i obezbeđenje koje imaju u okviru škole.

