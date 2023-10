"DARKO TREBA DA PEVA U ARENI!" Ana Sević vinula bivšeg u nebesa, a evo šta kaže za Priju: Upoznale smo se kad je ona bila mlada...

Pevačica Ana Sević, pojavila se večeras na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom progovorila je o svim aktuelnim temama.

Ona je najpre progovorila o velikom uspehu Aleksandre Prijović, a dotakla se i svog bivšeg supruga Darka Lazića.

- Jako se radujem. Mi smo se upoznale kada je ona bila jako mlada. Od početka sam upućena u njenu priču, jer sam tada vodila Zvezde Granda i izuzetno sam ponosna što je jedna mlada osoba napravila ovakav lom i čestitam joj na tome. Ona je to zaslužila i bilo bi glupo da je drugačije - rekla je Ana, pa se osvrnula na svog bivšeg muža, Darka Lazića i izjavila da je on već odavno trebao da održi koncert u Areni.

- Kod Darka na svadbi sam se super provela i sve pohvale za domaćina. Negativni komentari me ne pogađaju. Da sam se ja pitala to bi bilo već odavno, oduvek sam bila u fazonu da on zaslužuje Arene i on je pevač kalibra kao Aleksandra Prijović, ali zašto se to već nije desilo, morate njega da pitate - izjavila je pevačica.

