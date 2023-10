ANDREANA ČEKIĆ IMA NOVOSTI NA LJUBAVNOM PLANU! Otkrila ko su joj dva omiljena srpska repera: RADO BIH SA NJIMA SNIMILA DUET

Andreana Čekić radi punom parom, a trenutno sprema i novi album:

- Ja sam bila večeras u studiu pa otišla kući da se spremim na brzinu za nastup. Vredno radim na albumu. Biramo dobre pesme i jake tekstove. Biram ono kroz šta mogu da pokažem svoju emiciju koju narod voli. Biće tu svega šarolikog. Ima brzih pesama, a biće i jedna balada.

Kaže da bi rado snimila duet sa nekim reperom, a posebno izdvaja dvojicu:

- Ne bih imala ništa protiv toga da snimim duet sa nekim repetom. Dopadaju mi se Nući i Rasta, ali ima ih još dosta na našoj sceni.

Uvek je za ljubav, ali trenutno nije u emotnoj vezi:

- Nisam zaljubljena, jesam srećna. Nisam u vezi i kad to bude bilo videćemo kako će se odviti. Ja sam uvek za ljubav ma kakva ta ljubav bila. Pre svega prema muzici, pa prema mojoj familiji i tako dalje. Naravno kad se bude pojavio taj neko ko zaslužuje moju ljubav daću mu je i to je to.

