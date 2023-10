SUZANA MANČIĆ PRIZNALA DA MUŽ UME DA JE NAPADNE! Priznala je apsolutno sve

to je to

Brak Suzane Mančić i Simeona Ocomokosa traje već pet godina, a njihova ljubavna priča počela je pre više od dve decenije.

Njih dvoje su se zakleli na večnu ljubav u julu 2018. na bajkovitom mestu u Grčkoj. Odlučili su da jedno drugom daju dosta slobode, pa su veoma često razdvojeni i daljina im ne predstavlja problem. Voditeljka slobodno vreme u Beogradu ispunjava raznim hobijima, a jedan od njih je baštovanstvo.

Naime, Suzana uživa u gajenju ruža, a u jednoj emisiji pohvalila se da je dosta vešta u bašti, te da joj je pošlo za rukom da u samom centru prestonice odgaji božanstven ružičnjak.

- Jako je interesantno što sam uspela da odgajim u samom centru grada jedan lep ružičnjak. Takođe, u Grčkoj, na Pilionu gde imamo kuću, Simica i ja, brinem i za ruže koje imamo tamo, a neretko se i zbog toga svađam sa suprugom – istakla je Suzana, pišu mecdiji, pa dodala da njen suprug ume da je napadne da mu je upropastila ruže.

- Pošto ja znam kada ih treba poseći da bi rasle i cvetale, Simica ume da me napadne što sam to uradila i da sam mu upropastila ruže. Posle kada one procvetaju i budu još lepše, on se umiri. Mogu da kažem da sam ja jedna baštovanka.

