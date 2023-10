"TITU SAM PEVALA PRED SMRT, KRILO SE DA JE BOLESTAN" Suzana Mančić za Kurir TV: Izvukli me sa predavanja i rekli da pođem sa njima

Suzana Mančić, voditeljka i pevačica, gostujući u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, otkrila je kako je bilo svirati Titu.

- Bilo je uzbudljivo. To je bila poslednja godina njegovog života, naravno krilo se da je bio bolestan, mi to tada nismo znali. Mene su izvukli iz Teatra pet, pravnog fakulteta i onako kao u filmovima pitali me da pođem sa njima i da idem da pevam Titu. Rekla sam da mi treba vremena da se spakujem, a oni su rekli da su to već rešili kod mame.

Odmah zatim je nastavila je priču:

foto: SHUTTERSTOCK, PROFIMEDIA

- Bukvalno su me izvukli sa predavanja i otišli smo na Taru u hotel Omorika. Tu je bila policija, UDB-a, vojska, veliki stres se osećao u vazduhu. Ja nisam tremaroš, ali kada sam izašla meni su se kolena tresla. Pevala sam u maturskoj haljini, Tito je bio neraspoložen, njegove pudlice su lajale, pa sam jedva čekala da završim.

