NEĆU MUŠKARCA KOJI RADI NA PIJACI: Lepa Lukić dobija ŠOK poklone, a evo kako joj se udvaraju za TEZGOM! Zbog jednog je ZGROŽENA

Pevačica Lepa Lukić se nedavno održanim solističkim koncertom u MTS dvorani oprostila od druženja s publikom, pa se muzički penzionisala, a sada je otkrila da joj muškarci najviše prilaze na pijaci, gde svakodnevno odlazi jer voli da je među ljudima.

- Nisu na pijaci u pitanju oni klasični udvarači, već mi se najviše udvaraju ljudi koji rade na tezgama i prodaju pasulj. Čovek ima ženu, porodicu, a meni se udvara i prilazi mi čim me vidi - otkriva ona, pa priznaje da se retko desi da plati nešto, a vrati se kući punih ruku.

- Na pijaci se utrkuju ko će da mi ponese kese do taksija, ne daju mi ništa da platim, samo govore: "Evo naše Lepe" i guraju mi krastavce i pomorandže u ceger. Kad dođe Božić, badnjak niko neće da mi naplati, nema šanse, samo kažu: "Lepa, boginjo naša", a ja sam takva, volim da idem u narod i onda mi stvarno takve stvari laskaju.

Lukićka se zatim dotakla i priče koja se tiče napretka tehnologije, te tvrdi da radije priča uživo s ljudima, nego što koristi pametne telefone.

- Kad je tehnologija u pitanju, sve me to, iskreno, nervira. Neću da učim da rukujem time, odbijam da čeprkam po tim telefonima. Mnogo me nerviraju ljudi koji idu preko pešačkog prelaza i gledaju u neki uređaj, tako stvarno mogu da naprave sebi problem. To stvarno nije bezbedno. Ne mogu da podnesem to da, gde god se okrenem, svi drže telefon u ruci. Ja bih to zabranila i tako ne funkcionišem. Nema ništa lepše nego kad ljudi pričaju oči u oči - rekla je pevačica.

Nema pevačice koja može da me nasledi

Lepa tvrdi da zasad nema koleginicu na domaćoj estradi koja može da je nasledi, ali da neće imati problem da pohvali neku koja bude imala karijeru nalik njenoj.

- Dosad sam bila unikat, jedino ako se nešto poremeti sledeće godine, ali i to ću prihvatiti. Nemam tu vrstu sujete. Ako se pojavi moja naslednica, opet ne može da me skloni sa scene. Svoj put sam davno utabala. Bilo bi mi milo da kažu peva kao Lepa, ali kao što vidite, dosad se takva nije rodila!

Hoću da snime film o meni dok sam živa Pevačica je otkrila da je mnoge plakete i priznanja morala da skloni na selo jer nema više mesta u stanu za sve nagrade koje su joj dodeljene. foto: Kurir televizija - Nisam sobom toliko opčinjena i šta će mi, na primer, muzej sa svim tim mojim stvarima? Nisam žena koja je egoista. Volela bih da se snimi film o meni, ali dok sam živa, da bih mogla da budem upućena u scenario i kako će to sve izgledati. Bolje tako nego da ga ispravljam s onog sveta! Kad je bio popularan "Toma", Dragan Bjelogrlić mi je rekao: "Lepa, predstavili smo te kao boema, tako te je narod video", a ja nikad nisam pušila niti pila.

