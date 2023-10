STRAŠNO! UROŠ UZIMAO OD MRTVACA ZLATO, SATOVE...?! Nije birao sredstva da preživi, porodice pokojnika htele da ga LINČUJU?!

Takmičar "Elite" Uroš Stanić navodno je krao nakit i sve ostale vredne predmete s mrtvaca dok je radio u mrtvačnici.

Kontroverzni učesnik "Elite" pre ulaska u rijaliti radio je sve i svašta da bi preživeo, a jedan od njegovih poslova bio je u JKP "Pogrebne usluge", gde je imao zadatak da sređuje pokojnike za njihov poslednji ispraćaj. Kada je video da neki od umrlih na sebi imaju mnogo vrednosti, odlučio je da zloupotrebi poziciju na kojoj se nalazio, što je moglo da ga košta glave.

- Uroš je zaista prošao pakao za 22 godine, koliko ima. Majka i otac su se prema njemu ophodili kao da je siroče, kao da nije njihovo dete. Uvek su se sramili zbog toga kako izgleda, kako se oblači i kako priča. Otac ga je tukao svaki put kada se ponašao feminizirano, kažnjavao ga je najstrašnije i ispravljao da ne bude takav. Kada je malo porastao i kada je smogao snage da prizna da voli muškarce, nastala je prava drama u kući. On je bio vrlo mlad kad je roditeljima priznao da je homoseksualac i kad su ga oni isterali iz kuće. Otad je morao da se snalazi na razne načine - počinje priču drugar kontroverznog rijaliti-učesnika.

- Nije bilo nade za njega, nigde nisu hteli da ga prime da radi. Nije imao para ni za šta, ma za goli život nije imao. Kao medicinski tehničar, zakucao je na vrata gde je bio siguran da su potrebni radnici. Našao je posao u mrtvačnici gde je za zadatak imao sređivanje pokojnika: "Mnogo mi je teško, ja moram da perem te mrtve ljude. Ali sam video svašta interesantno. Kada im donesu stvari za oblačenje, tu ima dosta zlata, mnogo vrednih satova, lančića. Kako mogu da bace to u zemlju", govorio mi je on prepun utisaka s novog posla. Ja sam bio zgranut da neko može to da radi, ali nije imao izbora - nastavlja izvor blizak medicinskom radniku.

- Kad je video da neki od pokojnika koje je sređivao odlaze s mnogo zlata, srebra, skupih satova i skupocene odeće i obuće, rešio je da u svemu nađe korist. Potkradao je mrtve ljude, uzimao je sve što je mogao da uzme. Znao je da mnogi čak i ne otvaraju sanduke kada preuzimaju tela iz mrtvačnice, a, samim tim, i ne znaju da li su njihovi najmiliji sahranjeni s onim što su im spremili. Krađe su mu prolazile skoro dva meseca. Međutim, kada su članovi porodica umrlih shvatili šta se dešava i ko je krao s njihovih voljenih, malo je falilo da ga linčuju. Dobio je momentalni otkaz, a imao je sreće da nije krivično odgovarao zbog skrnavljenja pokojnika.

