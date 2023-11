NE ZNA SE KO KOGA! Anđela sprema novu tužbu, tražila od Mokine bivše da laže na sudu! Zvezdan šokirao novim detaljima

U emisiji Osmana Karića na Tiktoku otkriveni su najnoviji detalji iz života bivših rijaliti učesnika Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, koji su šokirali javnost.

Naime, Zvezdan je bio gost u emisiji "Kralj Elite". Osman je sa njim pričao o njegovoj bivšoj devojci Anđeli Đuričić, a onda je Slavnić otkrio da je ona protiv njega spremila novu tužbu i da je za svedoka pozvala bivšu devojku Moke Slavnića, opersku pevačicu Tamaru Nikezić.

- Što se tiče Anđele moram da razmislim šta ću da kažem, da ne bih bio bezobrazan i da to ne bi izgledalo da je nešto napumpano. Dobio sam informaciju da ona hoće ponovo da me tuži i da je tražila za svedoka Mokinu bivšu devojku Tamaru, opersku pevačicu. Anđela je pričala sa Tamarom o tome, meni je malo nejasno kako može nekog takvog da pozove kao svedoka, za šta? Čudno mi je jer je to Zoranova bivša devojka, ta žena je odlazila kod moje majke u dom, nosila joj je hranu, bila je uz nju i ponašala se jako prijateljski i ispoštovala je baš. Sad skoro sam saznao da je od nje traženo da ona laže na sudu - govorio je Zvezdan.

- Saznao sam šta hoće i šta su tražili od nje, to je za mene ozbiljno krivično delo. Iskreno sam iznenađen da li je moguće da se ide do te mere, a ne postoji ništa i razloga nema ni za šta. Sa njene strane treba da bude izvinjenje za mene za sve što je uradila, a ne tužba i pozivanje svedoka da nešto smisle da bi optužnica bila teža. Tamara, to je krivično delo što traže da uradiš za njih znam da si ispravna i da ćeš reći kako je bilo i kako jeste. Ja te pozivan da ideš na svoju čast i obraz, lažno svedočenje je krivično delo, a ona je operska diva i umetnica, ne treba joj to. Da li sam iznenađen što se tiče Anđele? Već mi to ide u zonu sumraka, to sam očekivao od Ane, to je žena sa kojom sam živeo 10 godina i mogla je da ima zamerke, a devojka sa kojom sam bio šest meseci, odveo sam je kod mog oca u 35 kvadrata. Ako nešto hoće da me tuži, neka me tuži da sam ovo slagao, a ne za nešto izmišljeno.

