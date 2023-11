POBEGAO IZ SREBRENICE, PROGOVORIO O NAJTEŽIM DANIMA Rasta: Odvratno! Posle tog rođendana svi smo znali, to je to, napuštamo DOMOVE

Stefan Đurić Rasta jednom prilikom govorio je jednom prilikom o teškim izbegličkim danima, ali i o boravku u Srebrenici odakle je izbegao.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Rasta se najpre prisetio rodne Prištine:

- Odvratna atmosfera i situacija. Zaista pamtim samo da smo se dobro zabavljali kao deca koliko god bilo teško u toj atmosferi - rekao je on, pa otkrio kako je proveo poslednji rođendan tamo.

- Svi su bili svesni da je to to i da ćemo posle te proslave napustiti svoje domove i da ćemo svi da odemo. Treba biti deset puta pažljiviji kada pričamo o Kosovu, a pogotovo ako to radimo iz pozicije u Beogradu, upravo zbog naših ljudi dole. Ne znam da li su ljudi svesni, ali enklave su geto. Da li to postoji negde na svetu osim na Kosovu? LJudi su zatvoreni kao u getu i to se sve dešava u 2022. godini. To je zaista bolna tema, ali i tema o kojoj nikada ne bi trebalo da prestane da se priča- istakao je on.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Rasta se osvrnuo na bolno detinjstvo, pa otkrio kako je proteklo napuštanje Kosova.

- Mi smo išli tim nekim putem, a okolo gore kuće, gori sve, životinje trče, ljudi beže, to je scena koju ću uvek pamtiti - istakao je on, pa dodao kako mu je bilo nakon toga:

- Bio sam jako srećan tada u Srebrenici pogotovo što sam imao tu mogućnost da se sklonim iz zatvorene getoizovane situacije u neku bar malo otvoreniju sa slobodnijim društvom. Imao sam tu sreću da sam živeo taj način života na selu i imao priliku da od malih nogu stvorim radne navike i to je ono što mi danas mnogo znači.

- Sve može da se izgradi iz početka ponovo. Iz početka se rađaju najbolje stvari. Taj život sa seljacima te potpuno oplemeni dok ne dođeš u neku sredinu gde žive seljačine i tu se potpuno okrene svest i vizija stvari. Nikada neću moći da zahvalim roditeljima zbog svega što su uradili za mene. Shvatio sam da treba da se okružim ljudima koji me znaju mnogo pre “hajpa” i pre nego što sam postao to što sam dana - dodao je on u emisiji "Prrvi red".

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs

Bonus video:

04:41 PLAŠIM SE ZA SVOJU ĆERKU! Rasta otrkiva da li je strog otac i ČIJI MU JE SUD NAJBITNIJI! Završen film o njegovom životu