"ALEKSANDRINI LJUDI RADE U NJENU KORIST" Rada Manojlović progovorila o Prijinom uspehu, a jedva stvar je RASTUŽUJE

Pevačica Rada Manojlović je otvoreno govorila o svojoj karijeri i greškama koje je pravila kako na poslovnom, tako i privatnom planu.

Naime, nekadašnja "Zvezda Granda" istakla je da je kroz život pravila bezbroj grešaka, kao i da trenutno, najviše čezne za ljubavlju.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Molim? Pa, ja pravim najveće greške u životu! Ne pijem, a sve sam pogrešila, pravim greške trezna! Možda bih trebala da se propijem, pa da konačno ubodem nešto kako treba, jer sam se do sada nagrešila za tri života. Ali, sada sam dobro. Da je do ljubavi, i nije. Mislim da je mene život slomio jako rano, jako mladu, napravio je od mene jednu nasmejanu osobu, bez obzira koliko mi je teško. Čeznem, treba mi ljubavi - istakla je Rada.

foto: ATAImages

Ona se osvrnula i na svoju koleginicu Aleksandru Prijović, koja već izvestan period puni koncertne hale po regionu, te priznala da je, iako joj je drago zbog nje, videla sebe na tom mestu, jer je na početku svoje karijere važila za veću zvezdu čak i od nje.

- Aleksandra Prijović je pravi primer kada ljudi oko tebe rade u tvoju korist, a ne protiv tebe! Ja sam imala ovu drugu situaciju. Svaka čast njoj i njenom timu, tako treba da bude i tako treba da neko stoji iza tebe, da radite i idite ka istom cilju i interesu, a ne protiv tebe. Moj najbliži saradnik, čovek koji je trebalo da me digne i vine u "zvezde", nije to uradio - kaže Manojlovićeva, te nastavlja:

foto: Petar Aleksić

- To nijedan pevač ne radi sam, mi da se sami pitamo, nikad ništa ne bismo to uradili. Retko ko to uradi sam, to ljudi oko tebe s kojim sarađujete da imaju to u svojoj glavi i kada je pravi trenutak da ideš stepenik gore, da se desi novi korak u karijeri, a ne samo da se zakazuju nastupi i uzimaju procenti od tezgi - zaključuje je Rada Manojlović.

Pevačica Rada Manojlović, nedavno je odlučila da napravi ozbiljne promene u svojoj karijeri, pa je rođenu sestru Maju Manojlović zaposlila kao svoju menadžerku.

