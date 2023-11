10 GODINA ČEKALI DA IM ZAPEVA! Željko Samardžić napravio HAOS u Kragujevcu, a kad je na binu izašla ONA razgalili su celu salu

Početkom sedmice Kragujevčani su ispunili halu Jezero do poslednjeg mesta, a povodom koncerta Željka Samardžića, na koji su čekali punih desetak godina!

Od prve do poslednje pesme publika je bila na nogama i zajedno pevala vanvremenske hitove omiljenog im pevača poput "Grlice", "9.000", "Da me nije", "Sipajte mi još jedan viski" pa do pesama novijeg datuma poput "Baš šteta", "Zato kradem", "Nisi ti za male stvari"...

1 / 5 Foto: Privatna arhiva

02:07 Željko Samardžić napravio haos u Kragujevcu

Nakon koncerta u Kragujevcu sledi za vikend koncert u Rijeci, a nakon uspešnih koncerata u Americi početkom godine u Njujorku, Majamiju i Čikagu, sledi nastavak turneje, zbog velikog interesovanja, 17. novembra Holivud, 18. novembra San Hode, 22.nov. Feniks, 24. Čikago i 25. novembra Toronto (Kanada).

Bonus video:

00:40 Željko Samardžić oduševio u Paraćinu