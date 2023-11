"NISAM STIGLA DA OCU OBJASNIM SVE..." Sanja Vučić progovorila o TRAGEDIJI koja joj je promenila život iz korena: SRCEPARAJUĆE

Pevačica Sanja Vučić je pre dve godine ostala bez oca, a sad je odlučila da ispriča u kakvom odnosu su bili pre njegove smrti.

- Svakako da sam svog oca nekako i kroz godine odbolovala, zato što mi nismo razgovarali jedno vreme, dugo. Hoću sada da budem profi, da ne plačem, ali ne mogu... - rekla je Sanja Vučić na početku.

- Nije bio tu. Nije bio tu... Zato i jesam emotivna samo u tome. Jer nisam stigla da mu kažem sve što sam mislila. I da mu ispričam i šta je bilo, i kako je bilo, i kako sam ja bila. Ali, biće nekad... - dodala je nekadašnja pevačica grupe "Hurricane".

- Svu snagu mi je davala majka. Ona je žena koju odmalena nisam videla da plače. Odnosno, i kad god bih je videla kao mala da plače, ja sam se plašila da ona umire. To je to, majka mi umire, ona plače, jer je toliko ona meni u očima bila jaka, jedna stabilna žena, da nisam mogla da zamislim da ona ima slabosti. I danas je takva i ona je meni prosto stub i bez nje ne znam šta bih radila - istakla je Sanja.

- Sve odluke koje pravim u životu, apsolutno me ne zanima šta može bilo ko drugi da kaže, osim ako će majka da mi kaže da je to dobro. To je dobro. To mi je najvažnije... Meni je najvažnije da nju ne razočaram u procesu. Da l' ću nekog usput, prijatelje, ostale članove porodice, ne interesuje me. Meni je samo važno da moja majka kaže "može". I to je to - zaključuje Vučićeva.

