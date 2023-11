BATA SPASOJEVIĆ POKAZAO TOTALNU DOMINACIJU: Jesen inspirisana divnim damama i pastelnim bojama

Kristalna dvorana poznatog beogradskog hotela u ponedeljak je bila središte mode ne samo prestonice, već i Evrope, jer je poznati modni dizajner Bata Spasojević najnovijom kolekcijom za jesen/zimu pod nazivom "Diva&Super Star" svim gostima i ljubiteljima mode pripredio spektakl, koji do sada nije viđen na našim prostorima. Pistom dugom gotovo 60 metara, uz neviđeni scensko-muzički šou Bata je, iako su mnogi sumnjali da je to uopšte moguće, uspeo da nadmaši sebe. Sudeći po prvim reakcijama i ovacijama publike, ono što ovaj dizajner preporučuje za predstojeće jesenje dane, kako kada je u pitanju šik-glamur, tako i kada je reč o svakodnevnom kežual odevanju, itekako će se nositi ove jeseni i zime. - Inspiracija za ovu kolekciju bile su mi sve one divne dame koje viđamo na glamuroznim događajima, u bioskopima, na ulicama dok šetamo, zapravo sve žene koje prosto gde god da se pojave ostanu upamćene jer zrače posebnom energijom a njihov stil je neprolazan. Jednom rečju, Dive u svakom segmentu svog života. Ni ove godine ništa manje pažnje nisam posvetio muškim odevnim komadima, pre svega kaputima sa interesantnim printovima, sakoima koji se mogu kombinovati za različite prilike, a neophodni su kada uz Divu muškarac želi da se oseti kao Super Star, odnosno prava zvezda - kaže Bata Spasojević. I ove sezone, ostao je dosledan najkvalitetnijim materijalima, svili, kašnmiru, pamuku uz pank detalje, sa dodacima štrasa i šljokica. Iako je njegov zaštitni znak crna boja, Bata Spasojević odlučio je da ovoj jeseni da malo boje, pa su publiku očarale duge, elegantne haljine u pastelnim ali i jarkim bojama.

- Izuzetno sam zadovoljan, pre svega odzivom publike. Istovremeno osećam i veliko žaljenje zbog toga što svi oni koji su želeli da osete magiju i energiju ove noći nisu mogli da obezbede svoje mesto. Puno sam radio, ali sam prezadovoljan jer vidim da se publici dopada moja vizija INDIVIDUALNOSTI, za koju smatram da je važan segment života svakog od nas. Energija koju sam ove noći razmenio sa ljubiteljima mode je fantastična i podstrek mi je da nastavim dalje i da svake naredne sezone pomeram granice koje postavljam. Moja poruka je kratka - poštujte i volite sebe, ne dozvolite izazovima i preprekama da vam stanu na put, pratite svoje snove - kaže Bata Spasojević.

1 / 17 Foto: Mateja Stanisavljević

Crvenim tepihom u ponedeljak su prošetali pevačice Seka Aleksić, Mira Škorić, Zorica Brunclik, Neda Ukraden, Leontina Vukomanović, Milica Jokić, Zorana Mićalović, Tijana Bogićević, Vanesa Šokčić, Ivana Boom Nikolič, Natalija i Sani iz grupe Trik FX, pevač Goran OK band, voditeljke Dea Đurđević, Dušica Jakovljević, Ljiljana Stanišić, Suzana Mančić, Tanja Radjenović, spisateljica Jelena Baćić Alimpić, frizer Stevan Radivojević, proslavljeni sportisti Duško Tošić, Vladimir Volkov, glumac Milan Bosiljčić, poznati doktori, biznismeni, advokati, političari, predstavnici stranih amabasda i brojne druge javne ličnosti.