SLOMILA SE NA KOMADE! Matora jeca na sav glas zbog Anitine preljube, pa kroz suze priznala: Imam osećaj empatije...

Jovana Tomić Matora izolovala se sa Markom Đedovićem i Nenadom Aleksićem Ša u dvorište imanja pa se slomila na komadiće zbog preljube koju je načinila Anita Stanojlović.

foto: Pritnscreen

- Iz ovog trenutka mi je nezamislivo da izdržim - plakala je Matora.

- Misliš da je nezamislivo, posle ćeš se smejati - rekao je Đedović.

- Najviše me nervira što imam i dalje osećaj te empatije - rekla je Matora.

- Je l' si ti normalna?! Do pre četiri dana si imala da ti je to najveća ljubav - rekao je Đedović.

foto: Printskrin/Instagram

- Ona to radi da bih ja njoj prišla, da bih joj rekla da to nije tako. Ona je navikla da joj ja titram ja*a, zato to i radi - plakala je Matora.

- Ma potpisaće, najbolje da neće - rekao je Đedović.

Podsetimo, Matora je rešila da definitivno stavi tačku na brak sa Anitom Stanojlović. Ona je izričita u odluci da joj neće oprostiti izdaju zbog neverstva.

Kurir.rs/Pink.rs

04:40 Jovana Tomić Matora