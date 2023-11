OSTALE SU SAMO USPOMENE! Sećanje Vesne Radusinović: Žarko i ja samo živeli u ISTOM DVORIŠTU, krali smo breskve i PRODAVALI IH...

Književnica Vesna Radusinović je kao dete provela nekoliko godina u komšiluku s pokojnim Lauševićem na Cetinju. Kao i sva deca, bili su maštoviti i nestašni i puni života koji ih je kasnije odveo na različite strane.

Vesna se među prvima javno oprostila od Žarka Lauševića. Objavila je njegovu fotografiju na Instagramu i napisala četiri tužne rečenice.

foto: Privatna Arhiva

- Kad god se pojaviš u kadru svi nestanu! Ne vide se, ne čuju se. Oduvaš ih. Smrt ne postoji i ništa sem večnosti ne broji - napisala je književnica.

Drhtavim glasom i vidno potrešena Vesna nam je pričala kako je izgledalo odrastanje sa Lauševićem na Cetinju gde su bili prve komšije.

foto: Beta

- To je bio jako davno. Žarko je bio moj prvi komšija na Cetinju. Odrasli smo u jednom dvorištu. On i njegov brat su uvek bili zaštitinički raspoloženi prema nama koji smo bili nekoliko godina mlađi... Uvek sam bila inicijatorka vešte i lake zarade, pa sam Žarka nagovorila da postane Oliver Mlakar, ja da budem Helga Vlahović, a baba je pristala da njen novi kišobran bude bubanj za pitanja. I tako smo pravili tv kviz u dvoristu - seća se Vesna i nastavlja:

Istaknuta književnica Vesna Radusinović foto: Privatna Arhiva

- Sve je bilo idilično dok nismo shvatili da se od znanja nešto i nećemo ovajditi. Tada smo prodali na pijaci i breskve i cveće, i za zaradjeni novac kupili košarkašku loptu. Inače, ulazak na kviz je bio dozvoljen celom komšiluku u Ivan Begovoj ulici na Cetinju u kojoj smo odrastali Žarko i ja. Žarko je znao da uzme bakinu varjaču i najavljivao bi Sofiju Loren, Rakel Velc, Elizabet Tejlor, dok bi se sankama spuštali snežnom stazom od Vatrogasnog doma sa vrha ulice. Nije to trajalo dugo, samo nekoliko razreda osnovne škole. Ja sam se odselila sa Cetinja. Kviz u dvorištu su bile i prve pare koje smo zaradili. Ulazak kod Olivera i Helge bio je 20 i 50 para. 20 para za najmlađe, a 50 para za školarce. Klinci u ulici su zdušno plaćali "karte" a mi smo bili velikodušni pa smo im kupovali lopte i Mikijeve zabavnike, slatkiše. Znate, to su bile sedamdesete. U godinama koje su sledile mala cetinjska trupa je bila veoma ponosni na njega. Zdravo i lepo detinjstvo smo imali. On je fantastično crtao, savršeno kuvao, pamtim ga kao veoma neznog i stidljivog dečaka. Postao je princ, car, kralj glume - ispričala je Vesna.

Vesna Radusinović foto: Vladimir Šporčić

Ljiljana Stanišić

