VESNA RADUSINOVIĆ SKINULA ODEĆU I POKAZALA TELO U 7. DECENIJI Kupaći prekriva intimu, telo kao MILION DOLARA, a tek da vidite POZU

Knjiženica Vesna Radusinović već duži vremenski period uživa u čarima crnogorskog primorija sa suprugom Milomirem Marićem, odakle redovno svoje pratioce obraduje fotografijama, tako je i ovog puta.

Naime, Vesna je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa plaže, a ona u bikiniju je posebno privukla pažnju njenih pratocima.

Ona je prvo podelila fotografiju sa moćnim opisom, a iza nje je bio prelep pogled na more.

foto: Damir Dervišagić

- Konačno sam shvatila, a imam mnogo godina zašto me najstrastvenije mrze oni kojima sam učinila najveće dobro u naizgled nerešivim životnim situacijama. I nije da ne želim to da podelim sa vama. No, to vam ne bi značilo ništa. Morate sami. I zato hrabro i ako treba odmah krenite u tu avanturu jer " kol'ko shvatis ..tol'ko patis" ... Patnje nema, jasno vam je, jer odjednom shvatite sve ! Pokojni Patrijarh Pavle je odavno rekao : "Dobrota je topla, ali slepa ..." - napisala je Vesna kao opis svoje fotografije.

Nakon ove fotografije ona je podelila fotku u bikiniju i tako obradovala sve svoje pratioce.

Mnogi nisu ostali imuni na njen izgled, pogotovo pripadnici jačeg pola, te su se komentari ispod objave samo nizali.

foto: Printscreen/instagram/vesnaradusinovic

"Prelepa","Divna ženo","Mariću čuvaj ovo zlato,"Najdivnija", samo su neki od komentara.

Kurir / Espreso

