ŠTETA ŠTO NAŠE SVAĐE NE IDU U DIREKTNOM PRENOSU: Vesna bez zadrške o braku sa Marićem, otkrila zašto nikada nisu ozvaničili brak!

Spisateljica Vesna Radusinović i Milomir Marić već oko 25 godina uživaju u skladnoj vezi, a Vesna iz prvog braka ima sina Vedrana Tuzlića, koji se sjajno slaže sa Marićem.

Vesna je otkrila za domaće medije da se sa Marićem upoznala kada je imala samo 16 godina kada je on kao novinar bio u njenom rodnom Titogradu (današnjoj Podgorici), ali da se nisu prepoznali kasnije kada su otpočeli druženje i romansu, sve do jednog trenutka.

- Taj susret u parku pored Crnogorskog narodnog pozorišta bila sam potpuno zaboravila i verovatno ga se nikada ne bih setila da me posle nekoliko godina zajedničkog života Mare nije prepoznao po nekoj grimasi dok sam razgovarala telefonom. Pokazao mi je tada priču koju je napisao u listu "Zdravo" o prelepoj devojci u džinsu sa dugom kosom i ruksakom koja mu je pričala lovačke priče o babi koja hvata ribu rukama po Skadarskom jezeru i istovremeno ga plašila ocem koji je profesor književnosti, ali mu je hobi lov i pucnjava na moje udvarače. I tamo je pisalo da sam ga zamolila da mi ne objavi pravo ime, što je nekim čudom i uradio, a ja sam mu nadugačko i naširoko ispričala ko, gde i kada izlazi na korzo i po restoranima tadašnjeg Titograda, jer je to i bila tema njegovog teksta. Kasnije smo se viđali na svim mogućim filmskim festivalima, ali jedno drugog se nikada nismo setili, ne kao novinara i gimnazijalku sa mosta na Morači.

Vesna Radusinović iz prvog braka ima sina Vedrana, kojeg Milomir Marić gleda kao svog sina.

- Marić je imao sreće da odabere sina kakvog je oduvek želeo. On ne preferira iznenađenja. U tom smislu je odabrao Vedrana da ga sa svojih pet godina prevaspita, nauči slovima i brojevima, kompjuteri koji su se u to doba prvi put pojavili bili su nepoznanica za Marića, dok mu Vedran nije seo na ramena u redakciji i objasnio kako to čudo radi. A ostalo je zauvek poznato kao slika i anegdota, nekoliko kucanih strana formata A4 koje je Vedran, onako videći od Marića uredno precrtao rekavši: "Prvih pet strana se ne čitaju, to su čiste gluposti".

- Vedran nas oboje prevaspitava i dalje po svom nahođenju i metodama na koje smo već oguglali, ali nije preterano zadovoljan što mu se stalno nešto izmičemo i koprcamo. Za njega smo nas dvoje izgubljeni slučajevi za ovo sajber vreme.

Vesna je otkrila i zašto Marić i ona nikada nisu ozvaničili svoj brak.

- Jednom sam bila mlada i to sa sve venčićem, venčanicom Mirjane Marić i biserima posvuda. Upućeni kažu da su baš oni suze i ti koji donose nesreću, ali ne bih rekla da je to presudilo mom braku. No, za svaki slučaj, ovoga puta se držim dalje od svega što ima veze sa belom bojom i venčanjem, jer prosto neću da malerišem. Usput, mislim da mi u braku ne bismo sastavili 24 sata, a ne isto toliko i još nešto preko godina - istakla je Radusinović, koja je onda progovorila o nesuglasicama sa partnerom.

- Mi smo toliko kreativni ljudi, a i volimo da se raspravljamo da je prosto šteta što naše svađe ne idu na televiziji u direktnom prenosu, bez odlaganja. To je uzbudljivije od svega napisanog i snimljenog tako da dosada i monotonija kod nas prosto nemaju šanse da zažive i prežive.

- Ja više ne znam ni ko sam bio ni šta sam radio pre nje. Vesni sam zahvalan što je napravila čoveka od mene - prokomentarisao je kratko Milomir Marić svoju vanbračnu suprugu.

